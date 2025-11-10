"Cam asta a fost atitudinea față de noi". Cum a comentat Cristian Gațu decizia lui Alexandru Dedu de a nu-i primi la alegerile FRH

A murit Ștefan Birtalan! A fost cel mai bun handbalist al lumii, dublu campion mondial cu naționala României și golgheter al Campionatului Mondial și al Jocurilor Olimpice

Selecționata tricoloră la handbal masculin are în palmares patru medalii de aur la Campionatele Mondiale. Naţionala României cucerea la 10 martie 1974 al patrulea titlu mondial şi ultimul din palmares, după finala cu echipa Republicii Democrate Germane, disputată chiar în Berlinul de Est.

Tricolorii s-au impus în finala din urmă cu 51 de ani cu scorul de 14-12 (7-8 la pauză). La cel moment, cucerirea celui de-al patrulea titlu mondial era un record, care a fost menţionat în Guinness Book şi a mai rezistat 25 de ani.

Tricolorii au suferit o singură înfrângere la ediţia din 1974, în Grupa B, de la Schwerin, cu Suedia (scor 18-20).

Naționala masculină de handbal a României, multiplă campioană mondială

Campionii mondiali din 1974, conduşi de antrenorul Niculae Nedeff, au fost Alexandru Dincă, Cornel Penu (portari) - Liviu Bota, Marin Dan, Mircea Grabovski, Gabriel Kicsid, Mircea Ştef, Constantin Tudosie, Ştefan Orban, Ştefan Birtalan, Adrian Cosma, Cristian Gaţu, Roland Gunesch, Ghiţă Licu, Werner Stöckl, Radu Voina.

O distincţie individuală a fost primită de Ştefan Birtalan, care a fost declarat golgheterul competiţiei, cu 43 de goluri înscrise.

Palmaresul echipei României în anii săi de glorie include patru medalii olimpice din şase apariţii (argint – 1976, bronz – 1972, 1980, 1984), şase medalii mondiale din 14 apariţii la turneele finale, patru de aur (1961, 1964, 1970, 1974) şi două de bronz (1967, 1990).

În prezent, recordul de titluri mondiale este deţinut de Franţa, cu 6 distincţii, urmată de Suedia şi România, la egalitate, cu 4.

Este doar o parte din istoria plină de reușite pentru România în sportul de pe semicerc, dar în ultimii mulți ani selecționata noastră nu a mai reușit să ajungă la un nivel mare, atât la nivelul echipei masculine, cât și la feminin.

Bogdan Voina, despre regresul României în handbal

Bogdan Voina, invitat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, a vorbit despre scăderea pe care handbalul românesc o tot consemnează de la un turneu final la un turneu final și a declarat că România nu a reușit să evolueze odată cu perioadele.

Handbalul s-a schimbat mult în ani, dar România nu a reușit să țină ritmul. Printre altele, Bogdan Voina, fiul legendei Radu Voina, a vorbit și despre momentul în care francezii au început să învețe de la antrenorii străini, printre care și de la români.

”Așa au stat lucrurile, antrenorul Daniel Constantini, care a readus Franța la nivelul la care este, a încercat să se inspire de la toate națiunile și a luat ceva de la fiecare, pentru a deveni ce este Franța azi. Pentru el, România era o națiune puternică, iar poate că și din acest motiv antrenori români mergeau în Franța, pentru a învăța de la ei ce era de învățat, după care au fost lăsați românii de-o parte.

După care, au venit antrenorii tineri din spate, care au perfecționat ce au învățat. Noi, o perioadă am fost extraordinar de buni, iar după acel moment nu am mai progresat, nu ne-am adaptat handbalului modern, care a devenit tot mai tehnic, tot mai specific. Acesta e unul dintre motivele pentru care noi am stagnat, iar ceilalți au evoluat”, a fost punctul de vedere al lui Bogdan Voina.

