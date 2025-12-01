Selecţionata Insulelor Feroe a reuşit calificarea în grupele principale la debutul său Campionatul Mondial de handbal feminin, după ce a învins Paraguayul cu 36-25, duminică, în ultimul său meci din grupa preliminar.

Germania, una dintre echipele gazdă ale turneului final (alături de Olanda), a încheiat prima fază a grupelor cu maximum de puncte, după 31-20 cu Serbia în ultima partidă.

Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor



Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea) a marcat 2 goluri pentru învingătoare. Katarina Krpez-Slezak (Corona Braşov) a înscris un gol pentru Serbia, iar Emilija Lazic (HC Zalău) 2.

