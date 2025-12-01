VIDEO Feroe a dat lovitura la Campionatul Mondial de handbal! Performanță magnifică

Feroe a dat lovitura la Campionatul Mondial de handbal! Performanță magnifică
Mondialul fetelor se dispută în Germania și Olanda.

Selecţionata Insulelor Feroe a reuşit calificarea în grupele principale la debutul său Campionatul Mondial de handbal feminin, după ce a învins Paraguayul cu 36-25, duminică, în ultimul său meci din grupa preliminar.

Germania, una dintre echipele gazdă ale turneului final (alături de Olanda), a încheiat prima fază a grupelor cu maximum de puncte, după 31-20 cu Serbia în ultima partidă.

Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor

Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea) a marcat 2 goluri pentru învingătoare. Katarina Krpez-Slezak (Corona Braşov) a înscris un gol pentru Serbia, iar Emilija Lazic (HC Zalău) 2.

Magda Balsam (CSM Slatina) a marcat 7 goluri pentru Polonia, în victoria cu Tunisia (29-26). Daria Michalak (Dunărea Brăila) a reuşit 2 goluri, iar Monika Kobylinska (Gloria Bistriţa) 3.

Spania a câştigat cu 31-26 meciul cu Muntenegru, pentru iberice marcând şi Jennifer Maria Gutierrez Bermejo (Gloria Bistriţa) 4 goluri, Paula Arcos Poveda (Gloria) 2, Danila Patricia So Delgado-Pinto (Gloria) 5, Kaba Gassama Cissokho (Gloria) 1. Tatjana Brnovic (CSM Bucureşti) a marcat 7 goluri pentru Muntenegru, Djurdjina Jaukovic (CSMB) 2, Ivona Pavicevic (SCM Craiova) 4.

Merel Freriks (CSM Bucureşti) a semnat un gol pentru Olanda, care a dispus de Egipt cu 37-15. Estavana Polman (CS Rapid Bucureşti) a contribuit cu 2 goluri, iar Larissa Nusser (Gloria Bistriţa) 2.

Rezultatele de duminică și clasamentele din grupe

Grupa C

Germania - Serbia 31-20

Islanda - Uruguay 33-19

Clasament final:

1. Germania 6 puncte

2. Serbia 4

3. Islanda 2

4. Uruguay 0

Grupa D

Muntenegru - Spania 26-31

Insulele Feroe - Paraguay 36-25

Clasament final:

1. Spania 4 puncte (+12)

2. Muntenegru 4 (+9)

3. Feroe 4 (+8)

4. Paraguay 0

Grupa E

Egipt - Olanda 15-37

Austria - Argentina 27-23

Clasament:

1. Olanda 4 puncte

2. Austria 4

3. Argentina 0

4. Egipt 0

Grupa F

China - Franţa 21-47

Polonia - Tunisia 29-26

Clasament:

1. Franţa 4 puncte

2. Polonia 4

3. Tunisia 0

4. China 0

Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. Agerpres

