Selecţionata Insulelor Feroe a reuşit calificarea în grupele principale la debutul său Campionatul Mondial de handbal feminin, după ce a învins Paraguayul cu 36-25, duminică, în ultimul său meci din grupa preliminar.
Germania, una dintre echipele gazdă ale turneului final (alături de Olanda), a încheiat prima fază a grupelor cu maximum de puncte, după 31-20 cu Serbia în ultima partidă.
Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor
Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea) a marcat 2 goluri pentru învingătoare. Katarina Krpez-Slezak (Corona Braşov) a înscris un gol pentru Serbia, iar Emilija Lazic (HC Zalău) 2.
Magda Balsam (CSM Slatina) a marcat 7 goluri pentru Polonia, în victoria cu Tunisia (29-26). Daria Michalak (Dunărea Brăila) a reuşit 2 goluri, iar Monika Kobylinska (Gloria Bistriţa) 3.
Spania a câştigat cu 31-26 meciul cu Muntenegru, pentru iberice marcând şi Jennifer Maria Gutierrez Bermejo (Gloria Bistriţa) 4 goluri, Paula Arcos Poveda (Gloria) 2, Danila Patricia So Delgado-Pinto (Gloria) 5, Kaba Gassama Cissokho (Gloria) 1. Tatjana Brnovic (CSM Bucureşti) a marcat 7 goluri pentru Muntenegru, Djurdjina Jaukovic (CSMB) 2, Ivona Pavicevic (SCM Craiova) 4.
Merel Freriks (CSM Bucureşti) a semnat un gol pentru Olanda, care a dispus de Egipt cu 37-15. Estavana Polman (CS Rapid Bucureşti) a contribuit cu 2 goluri, iar Larissa Nusser (Gloria Bistriţa) 2.
Rezultatele de duminică și clasamentele din grupe
Grupa C
Germania - Serbia 31-20
Islanda - Uruguay 33-19
Clasament final:
1. Germania 6 puncte
2. Serbia 4
3. Islanda 2
4. Uruguay 0
Grupa D
Muntenegru - Spania 26-31
Insulele Feroe - Paraguay 36-25
Clasament final:
1. Spania 4 puncte (+12)
2. Muntenegru 4 (+9)
3. Feroe 4 (+8)
4. Paraguay 0
Grupa E
Egipt - Olanda 15-37
Austria - Argentina 27-23
Clasament:
1. Olanda 4 puncte
2. Austria 4
3. Argentina 0
4. Egipt 0
Grupa F
China - Franţa 21-47
Polonia - Tunisia 29-26
Clasament:
1. Franţa 4 puncte
2. Polonia 4
3. Tunisia 0
4. China 0
Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. Agerpres