VIDEO Seară groaznică în handbalul românesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor în European League

Seară groaznică &icirc;n handbalul rom&acirc;nesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor &icirc;n European League Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Minaur Baia Mare a fost surclasată de Skanderborg Aarhus, iar Potaissa Turda a fost și ea învinsă clar de Flensburg.

TAGS:
Potaissa TurdaMinaur Baia MareEHF European LeagueIvan MosicTudor Botea
Din articol

AHC Potaissa Turda a fost învinsă de formaţia germană SG Flensburg-Handewitt cu scorul de 33-26 (18-13), marţi seara, în Turda Arena, în Grupa A a competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Potaissa Turda - SG Flensburg-Handewitt 26-33 și vicecampioana are eșecuri pe linie

Vicecampioana României a pierdut toate cele trei partide jucate în grupă până acum.

Potaissa a condus o singură dată, cu 2-1, iar în rest echipa germană a controlat cu autoritate jocul.

Flensburg a avut un avantaj maxim de 11 goluri (26-15), diferenţa finală fiind de şapte goluri în favoarea sa.

Golurile turdenilor au fost înscrise de Ivan Mosic 5, Gabriel Florinel Dumitriu 5, Alexandru Alin Ghivil 3, Irakli Kbilaşvili 3, Teodor Pinţoiu 2, Roland Thalmaier 2, Daniel Pop 2, Mehran Rahnama Falavarjani 1, Mateusz Piechowski 1, Radu Alexandru Lazăr 1, Denis Veres 1.

Pentru oaspeţi au punctat Lukas Lindhard Joergensen 5 goluri, Marko Grgic 4, Kent Robin Toennesen 4, Patrick Volz 4, Aksel Horgen 3, Luca Witzke 3, Simon Bogetoft Pytlick 2, Johannes Golla 2, Niclas Vest Kirkeloekke 2, Benjamin Buric (portar) 1, Jonas Rithaphorn 1, Thilo Knutzen 1, Domen Novak 1.

Pentru Potaissa următorul meci va fi revanşa cu SG Flensburg-Handewitt, pe 18 noiembrie, la Flensburg.

Minaur Baia Mare - Skanderborg Aarhus Handbold 27-45 și băimărenii sunt pe ultimul loc în grupă

CS Minaur Baia Mare a fost surclasată de echipa daneză Skandenborg Aarhus Handbold cu scorul de 45-27 (17-11), marţi seara, în Sala Polivalentă ''Lascăr Pană'', într-un meci din Grupa C a competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Gazdele au condus doar în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, în rest jocul a fost dominat de Skanderborg, care avea deja şase goluri avans la pauză (17-11). Scorul a luat proporţii în partea secundă, oaspeţii câştigând la 18 goluri.

Golurile băimărenilor au fost înscrise de Tudor Botea 7, Anderson Da Silva Mollino 4, Cosmin Alexandru Stanciu 3, Artem Kozakevich 3, Ovidiu Ionuţ Ardelean 3, Robert Nagy 2, Mario Racolţa 2, David Pavlov 1, Dragoş China 1, Viorel Fotache 1.

Pentru danezi au înscris Kristjan Oern Kristjansson 10 goluri, Alexander Laur Risum Krog Jensen 7, Morten Balling Christensen 6, Johan a Plogv Hansen 5, Snorre Bang Maribo Krog 4, Andreas Soegaard Rasmussen 3, Jeppe Maansson Cieslak 3, Fredrik Nils Olsson 3, Sebastian Eskild Gammelgaard Henneberg 2, Christoffer Sundsgaard Dreyer 1, Morten Kaalund Dahlgaard 1.

Minaur, care are un singur punct după trei meciuri, este pe ultimul loc și va juca următorul meci la Aarhus, cu Skanderborg, pe 18 noiembrie.

Info: Agerpres

Foto și video: AHC Potaissa Turda

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul &icirc;nfocat al unei echipe din Superligă: &bdquo;Una e iubirea, alta e rivalitatea!&rdquo;
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!”
Victorie la limită, cu gol &icirc;n ultimul minut, pentru liderul-surpriză din Liga Zimbrilor!
Victorie la limită, cu gol în ultimul minut, pentru liderul-surpriză din Liga Zimbrilor!
Nadia a dansat pe o celebră melodie rom&acirc;nească la 64 de ani: imaginile, virale &icirc;n lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
Rom&acirc;nia - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, debutul tricolorilor &icirc;n preliminariile EURO U-19!
România - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, debutul tricolorilor în preliminariile EURO U-19!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu &icirc;l mai poate &icirc;ntoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente

Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente



Recomandarile redactiei
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul &icirc;nfocat al unei echipe din Superligă: &bdquo;Una e iubirea, alta e rivalitatea!&rdquo;
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!”
Nadia a dansat pe o celebră melodie rom&acirc;nească la 64 de ani: imaginile, virale &icirc;n lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Alte subiecte de interes
Supercupa Rom&acirc;niei | Finala Dinamo - Minaur Baia Mare 37-29 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO
Supercupa României | Finala Dinamo - Minaur Baia Mare 37-29 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO
Supercupa Rom&acirc;niei la handbal masculin, pe Pro Arena și VOYO! Dinamo și&nbsp;Minaur Baia Mare vor lupta duminică &icirc;n finală
Supercupa României la handbal masculin, pe Pro Arena și VOYO! Dinamo și Minaur Baia Mare vor lupta duminică în finală
Atacantul de 1,97 metri de la CFR Cluj a plecat de la vicecampioană și a debutat deja oficial la noua echipă!
Atacantul de 1,97 metri de la CFR Cluj a plecat de la vicecampioană și a debutat deja oficial la noua echipă!
Rezultatele din turul 1 al Cupei Rom&acirc;niei! Scoruri-monstru &icirc;n deplasare: 10-0, 7-0, de două ori 7-1
Rezultatele din turul 1 al Cupei României! Scoruri-monstru în deplasare: 10-0, 7-0, de două ori 7-1
Dinamo solicită wild card pentru Champions League! Numai ce l-a transferat pe portarul naționalei
Dinamo solicită wild card pentru Champions League! Numai ce l-a transferat pe portarul naționalei
Rom&acirc;nia, pusă pe harta handbalului european de o echipă cu inimă mare! Performanța reușită de Bistrița lui Florentin Pera
România, pusă pe harta handbalului european de o echipă cu inimă mare! Performanța reușită de Bistrița lui Florentin Pera
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!