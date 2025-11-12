Potaissa a condus o singură dată, cu 2-1, iar în rest echipa germană a controlat cu autoritate jocul.

Vicecampioana României a pierdut toate cele trei partide jucate în grupă până acum.

AHC Potaissa Turda a fost învinsă de formaţia germană SG Flensburg-Handewitt cu scorul de 33-26 (18-13), marţi seara, în Turda Arena, în Grupa A a competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Flensburg a avut un avantaj maxim de 11 goluri (26-15), diferenţa finală fiind de şapte goluri în favoarea sa.

Pentru oaspeţi au punctat Lukas Lindhard Joergensen 5 goluri, Marko Grgic 4, Kent Robin Toennesen 4, Patrick Volz 4, Aksel Horgen 3, Luca Witzke 3, Simon Bogetoft Pytlick 2, Johannes Golla 2, Niclas Vest Kirkeloekke 2, Benjamin Buric (portar) 1, Jonas Rithaphorn 1, Thilo Knutzen 1, Domen Novak 1.

Pentru Potaissa următorul meci va fi revanşa cu SG Flensburg-Handewitt, pe 18 noiembrie, la Flensburg.

Minaur Baia Mare - Skanderborg Aarhus Handbold 27-45 și băimărenii sunt pe ultimul loc în grupă



CS Minaur Baia Mare a fost surclasată de echipa daneză Skandenborg Aarhus Handbold cu scorul de 45-27 (17-11), marţi seara, în Sala Polivalentă ''Lascăr Pană'', într-un meci din Grupa C a competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Gazdele au condus doar în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, în rest jocul a fost dominat de Skanderborg, care avea deja şase goluri avans la pauză (17-11). Scorul a luat proporţii în partea secundă, oaspeţii câştigând la 18 goluri.

Golurile băimărenilor au fost înscrise de Tudor Botea 7, Anderson Da Silva Mollino 4, Cosmin Alexandru Stanciu 3, Artem Kozakevich 3, Ovidiu Ionuţ Ardelean 3, Robert Nagy 2, Mario Racolţa 2, David Pavlov 1, Dragoş China 1, Viorel Fotache 1.

Pentru danezi au înscris Kristjan Oern Kristjansson 10 goluri, Alexander Laur Risum Krog Jensen 7, Morten Balling Christensen 6, Johan a Plogv Hansen 5, Snorre Bang Maribo Krog 4, Andreas Soegaard Rasmussen 3, Jeppe Maansson Cieslak 3, Fredrik Nils Olsson 3, Sebastian Eskild Gammelgaard Henneberg 2, Christoffer Sundsgaard Dreyer 1, Morten Kaalund Dahlgaard 1.

Minaur, care are un singur punct după trei meciuri, este pe ultimul loc și va juca următorul meci la Aarhus, cu Skanderborg, pe 18 noiembrie.

