România a pierdut în fața Ungariei, dar Grozav a făcut din nou un meci foarte bun.

Sorina GrozavCampionatul Mondial de handbal femininDanila So DelgadoClara LerbyEchipa nationala de handbal feminin
Naţionala României a fost învinsă de echipa Ungariei cu scorul de 34-29 (18-16), miercuri seara, la Rotterdam, în primul său meci din Grupa principală I a Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania.

Tricolorele sunt la al doilea eşec consecutiv, după cel suferit în faţa Danemarcei, și nu mai au șanse la calificare în sferturile de finală.

Sorina Grozav a înscris 7 goluri pentru România și a fost din nou cea mai bună marcatoare a tricolorelor.

Mai mult, handbalista de la Corona Brașov este pe primul loc în clasamentul golgheterelor de la Mondial (31 de reușite) și tot pe primul loc în clasamentul cumulat al golurilor și assist-urilor (31 + 14)!

Pe locul al doilea în topul celor mai bune marcatoare este Danila So Delgado (Spania / 29 de goluri, la egalitate cu suedeza Clara Lerby), și ea jucătoare în Liga Florilor, la Gloria Bistrița.

Topul golgheterelor CM și topul cumulat al golurilor și paselor decisive

