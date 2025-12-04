VIDEO EXCLUSIV Crina Pintea explică de ce a câștigat Ungaria meciul cu România de la CM de handbal + Condiția esențială ca naționala să progreseze

Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din Grupa Principală I, la Campionatul Mondial de handbal feminin.

RomaniaUngariaCampionatul MondialCrina pinteaHandbal
  • Naționala României a ratat astfel șansa de a mai spera la calificarea în sferturile de finală ale competiției.
  • Crina Pintea, invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
  • Retrasă din națională, Crina evoluează la CSM București, campioana României.

Crina Pintea, medaliată cu bronz cu naționala României la Campionatul Mondial din 2015, s-a retras din prima reprezentativă, dar trăiește intens fiecare partidă a tricolorelor. A urmărit meciurile de la Campionatul Mondial, inclusiv eșecul de miercuri seară cu Ungaria, din prima etapă a Grupei Principale I.

Crina Pintea, despre unde s-a decis meciul: "Am simțit durerea fetelor. A câștigat cine a greșit mai puțin"

Handbalista de la CSM București, cel mai bun pivot din Liga Campionilor în 2019, consideră că Ungaria s-a impus în fața selecționatei lui Ovidiu Mihăilă pentru că a greșit mai puțin. 

(era debăutut Ungaria) "Am urmărit meciul, mi-am dorit foarte tare ca fetele să câștige, am văzut dorința lor. Nu știu dacă pot spune că Ungaria era de nebătut. Greșeli au fost de ambele părți, a câștigat cine a greșit cel mai puțin. Am simțit durerea fetelor, s-a văzut, am fost și eu acolo, nu e deloc plăcut. 

Ar fi fost extraordinar să bată Ungaria și să meargă mai departe cu încă două puncte", a declarat Crina Pintea, joi după-amiază, la Poveștile Sport.ro. 

  • Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6.

Crina Pintea: "Mi-ar plăcea să avem grijă de aceste fete" / "Eva Kerekeș are foarte mult curaj"

(se formează o nouă echipă puternică?) E un grup foarte unit, se înțeleg bine între ele, sunt foarte multe jucătoare tinere și chiar mă uitam la Eva Kerekes, e pentru prima dată când merge la un campionat de un asemenea nivel. Cu toate că nu a reușit să înscrie mai multe goluri ieri, mi se pare că are foarte multă dorință, că are curaj, și multe alte fete au foarte mult curaj. 

Mi-ar plăcea foarte mult să avem grijă de ele. Asta înseamnă în a avea grijă de echipa națională, să facem asta, să avem grijă și la echipele de club dacă vrem să creștem echipa națională", a mai spus Crina Pintea, la Poveștile Sport.ro. 

Tricolorele mai au programate în Grupa Principală I meciurile cu Senegal (mâine, 5 decembrie, 16:30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00).

Crina Pintea, multiplă campioană națională cu CSM București și câștigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor în 2019, a fost numită de EHF cel mai bun pivot în Champions League în 2019. Pintea e una dintre cele mai valoroase handbaliste ale României în ultimii 15 ani.

Crina Pintea, la Poveștile Sport.ro

  • Crina pintea emisiune 01
Crina Pintea
ULTIMA ORA | MEGA LOVITURI la CSM Bucuresti: Crina Pintea a semnat, la fel si alte doua castigatoare ale Ligii Campionilor!
Crina Pintea
Asta mai lipsea! Crina Pintea ar putea rata EURO 2022. România - Ungaria, meci-test, e sâmbătă, exclusiv pe VOYO
CSM București, echipa Primăriei, transfer răsunător! Crina Pintea, primele declarații
Asta mai lipsea! Crina Pintea ar putea rata EURO 2022. România - Ungaria, meci-test, e sâmbătă, exclusiv pe VOYO
Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în Grupa Principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca. Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie. Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12. În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

