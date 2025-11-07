În emisiunea Poveștile Sport.ro, Bogdan Voina a făcut o incursiune în memorie și a explicat cum s-a atașat iremediabil de handbal.
Parcursul înspre o carieră în handbalul profesionist a început din fragedă copilărie, când, pentru Bogdan Voina, timpul petrecut alături de lotul național al României era unul dintre cele mai mari cadouri pe care tatăl său i le putea face.
Bogdan Voina: „Când tata mă lua cu el în cantonamente, pentru mine era Disneyland.”
„Atât îți voi spune, eu am crescut cu acești handbaliști. Era cea mai mare satisfacție, pentru mine, să mă ia tata la antrenament.
Pur și simplu, să stau cu mingea în mână și să aștept, o oră și jumătate, două, cât stăteam.
Pentru a primi acest privilegiu, când am început școala, trebuia să iau un anumit număr de note zece. Dacă luam zece de zece, mergeam la antrenament.
În același timp, îmi plăcea enorm Dumitru Berbece. El era foarte atașat de copii. Își petrecea timp cu noi, înainte și după antrenament. Mă provoca în permanență.
Tata îmi zicea: 'Nu miști de acolo!', iar el mă chema, în permanență, să îmi dea o pasă.
O dată rezistam, a doua oară, dar, îți dai seama, la un moment dat o mușcam și eu.
Tatălui meu, cu siguranță, îi plăcea, dar abecedarul handbalului eu de-acolo l-am învățat. Din plăcerea de a sta cu Dumitru Berbece să fac pase. Totul s-a învățat în joacă și natural.
Când mă mai lua și în cantonamente, pentru mine era Disneyland,” își amintește Bogdan Voina, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
România a cucerit medalia de bronz în Campionatul Mondial de Handbal din 1990, învingând și țara gazdă, Cehoslovacia. În finala mică, România a învins Iugoslavia, 27-21, la Praga.
Lotul României care a cucerit medalia de bronz, în 1990
- Dumitru Berbece
- Alexandru Buligan
- Petre Cicu
- Vasile Cocuz
- Marian Dumitru
- Cornel Durău
- Adrian Ghimeș
- Robert Licu
- Ion Mocanu
- Costică Neagu
- Nicolae Popescu
- Rudi Prisăcaru
- Maricel Voinea
- Cristian Zaharia
- Liviu Ianoș
Antrenori: Cornel Oțelea și Valentin Samungi
Rezultatele României la Campionatul Mondial de Handbal din 1990
Grupa B
- România – Coreea de Sud 26-24 (12-12)
- România – Cehoslovacia 25-17 (11-9)
- România – Elveţia 24-16 (12-8)
Grupa semifinală 1
- România – Franţa 25-21 (12-11)
- Ungaria – România 24-21 (13-10)
- România – Suedia 20-19 (12-9)
Finala mică
- România – Iugoslavia 27-21 (10-12)
Bogdan Voina, despre talent și presiune, în handbal
„Eu, toată cariera, am jucat și extremă stângă, și coordonator de joc. Toate aceste calități au fost, inițial, descoperite de cineva și, cu timpul, muncești pentru a progresa.
Anumite calități pe care le ai, te naști cu ele și puțin le dezvolți, pe parcursul carierei.
Oamenii care au avut o detentă extraordinară, au avut-o din prima. Vasile Stîngă a fost renumit pentru această calitate.
Eu cred că, în general, te naști cu ele, după care, le afinezi, le cizelezi. La un moment dat, capeți experiență, știi să gestionezi emoția mai bine. Știi să te adaptezi. Toate astea, degeaba le citești și le înveți. Se capătă pe teren, cu experiență, cu presiune.
Degeaba joci într-o sală goală, când te duci în Macedonia și te duci într-o sală în care țipă trei mii de oameni, îți uiți și calitățile,” a completat Bogdan Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.