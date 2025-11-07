În emisiunea Poveștile Sport.ro, Bogdan Voina a făcut o incursiune în memorie și a explicat cum s-a atașat iremediabil de handbal.

Parcursul înspre o carieră în handbalul profesionist a început din fragedă copilărie, când, pentru Bogdan Voina, timpul petrecut alături de lotul național al României era unul dintre cele mai mari cadouri pe care tatăl său i le putea face.

Bogdan Voina: „Când tata mă lua cu el în cantonamente, pentru mine era Disneyland.”



„Atât îți voi spune, eu am crescut cu acești handbaliști. Era cea mai mare satisfacție, pentru mine, să mă ia tata la antrenament.



Pur și simplu, să stau cu mingea în mână și să aștept, o oră și jumătate, două, cât stăteam.



Pentru a primi acest privilegiu, când am început școala, trebuia să iau un anumit număr de note zece. Dacă luam zece de zece, mergeam la antrenament.



În același timp, îmi plăcea enorm Dumitru Berbece. El era foarte atașat de copii. Își petrecea timp cu noi, înainte și după antrenament. Mă provoca în permanență.



Tata îmi zicea: 'Nu miști de acolo!', iar el mă chema, în permanență, să îmi dea o pasă.



O dată rezistam, a doua oară, dar, îți dai seama, la un moment dat o mușcam și eu.



Tatălui meu, cu siguranță, îi plăcea, dar abecedarul handbalului eu de-acolo l-am învățat. Din plăcerea de a sta cu Dumitru Berbece să fac pase. Totul s-a învățat în joacă și natural.



Când mă mai lua și în cantonamente, pentru mine era Disneyland,” își amintește Bogdan Voina, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

