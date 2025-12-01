De câți ani nu a mai reușit România să evite înfrângerea în fața Danemarcei, la handbal feminin

De c&acirc;ți ani nu a mai reușit Rom&acirc;nia să evite &icirc;nfr&acirc;ngerea &icirc;n fața Danemarcei, la handbal feminin Handbal România - Spania 25-23. Tricolorele câștigă Trofeul Carpați. Dumanska și Sorina Grozav, evoluții senzaționale cu Spania
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

România trebuie să învingă Danemarca ori Ungaria, pentru a-și acorda argumente la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

TAGS:
DanemarcaCampionatul Mondial de handbal femininRomania
Din articol

Danemarca este considerată mare favorită în meciul cu echipa națională de handbal feminin a României, programat de Ziua Națională, de la ora 21:30, în ultima etapă a fazei grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.

Istoria recentă confirmă, din nefericire, superioritatea selecționatei daneze, în fața căreia româncele nu au mai triumfat de nouă ani și nouă luni, fără câteva zile.

România s-a distrat cu Danemarca, la ea acasă, în urmă cu nouă ani

În data de 18 martie 2016, România depășea Danemarca la ea acasă, scor 32-25, într-un meci din preliminariile premergătoare Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro.

Succesul a fost înregistrat de tricolore la doar zece zile distanță după ce Norvegia a fost învinsă la Cluj-Napoca, scor 25-20, într-un meci din preliminariile Campionatului European.

Eliza Buceschi

  • Eliza Buceschi Imago Echipa Nationala
×
Eliza Buceschi s-a accidentat! Ce spune Florentin Pera. România - Germania, ultimul test înainte de EURO, e miercuri (Pro Arena și VOYO, 19:00) 
Eliza Buceschi s-a accidentat! Ce spune Florentin Pera. România - Germania, ultimul test înainte de EURO, e miercuri (Pro Arena și VOYO, 19:00) 
Eliza Buceschi s-a accidentat! Ce spune Florentin Pera. România - Germania, ultimul test înainte de EURO, e miercuri (Pro Arena și VOYO, 19:00) 
Eliza Buceschi, MVP-ul meciului cu Serbia, reacție aparte după calificarea României în grupele principale la Mondialul de handbal 
Eliza Buceschi, MVP-ul meciului cu Serbia, reacție aparte după calificarea României în grupele principale la Mondialul de handbal 
Eliza Buceschi, MVP-ul meciului cu Serbia, reacție aparte după calificarea României în grupele principale la Mondialul de handbal 
Eliza Buceschi, MVP-ul meciului cu Serbia, reacție aparte după calificarea României în grupele principale la Mondialul de handbal 
"Printre injecții și infiltrații!" Eliza Buceschi și-a stabilit viitorul. Anunțul făcut de echipa campioană 
Eliza Buceschi, MVP-ul meciului cu Serbia, reacție aparte după calificarea României în grupele principale la Mondialul de handbal 
România - Polonia 27-26. Eliza Buceschi, MVP. Victorie de prestigiu la ultimul meci al tricolorelor la CM de handbal. Final tensionat
ÎNAPOI LA ARTICOL

Meciul în care Eliza Buceschi nu a ratat

Într-o partidă în care Cristina Neagu aduna unsprezece pase de gol doar în prima repriză, iar Eliza Buceschi marca unsprezece goluri din unsprezece aruncări, în echipa României s-au evidențiat și Oana Manea, Paula Ungureanu, Valentina Ardean-Elisei, îndrumate tactic de antrenorul Tomas Ryde.

Danemarca, șase victorii consecutive împotriva României

De atunci însă Danemarca a învins România în fiecare din cele șase întâlniri directe consumate.

Cea mai mare diferență de goluri înregistrată recent într-un meci disputat între Danemarca și România a fost de șaisprezece reușite.

În 5 decembrie 2023, danezele treceau de românce, scor 39-23, în grupele Campionatului Mondial.

Cristina Neagu

  • Cristina neagu conferinta sports pictures
×
Cristina neagu discurs csm bucuresti corona brasov 180525
Pov Sport Cristina Neagu 221024 Fragment
Cristina Neagu
Fragment Cristina Neagu 04310550
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. O ambiție greu de realizat la prima vedere
România - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere"
Cătălin C&icirc;rjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a Rom&acirc;niei
Cătălin Cîrjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a României
Nicola Pietrangeli a decedat! Legendarul tenismen s-a stins din viață la 92 de ani
Nicola Pietrangeli a decedat! Legendarul tenismen s-a stins din viață la 92 de ani
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua Rom&acirc;niei
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua României
Verdict pentru Andre Duarte! Șumudică l-a comparat cu un alt jucător de la FCSB
Verdict pentru Andre Duarte! Șumudică l-a comparat cu un alt jucător de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

OUT de la FCSB?! Gigi Becali &icirc;i pregătește un &icirc;nlocuitor: &rdquo;Doarme pe teren&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea &icirc;n play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Conferința lui Chivu, &icirc;ntreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția rom&acirc;nului, de pus &icirc;n ramă

Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă

Ronaldinho, plătit regește la Iași! C&acirc;t a &icirc;ncasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ

Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ



Recomandarile redactiei
Cătălin C&icirc;rjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a Rom&acirc;niei
Cătălin Cîrjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a României
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua Rom&acirc;niei
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua României
Nicola Pietrangeli a decedat! Legendarul tenismen s-a stins din viață la 92 de ani
Nicola Pietrangeli a decedat! Legendarul tenismen s-a stins din viață la 92 de ani
Viața lui Adrian Diaconu &icirc;n Canada: Mă pasionează domeniul &icirc;n care lucrez . Rechinul , emoționat de amintirile din box: &rdquo;Mă recunoaște lumea, n-am trecut degeaba prin viață
Viața lui Adrian Diaconu în Canada: "Mă pasionează domeniul în care lucrez". "Rechinul", emoționat de amintirile din box: ”Mă recunoaște lumea, n-am trecut degeaba prin viață"
Verdict pentru Andre Duarte! Șumudică l-a comparat cu un alt jucător de la FCSB
Verdict pentru Andre Duarte! Șumudică l-a comparat cu un alt jucător de la FCSB
Alte subiecte de interes
După Gareth Southgate, &icirc;ncă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia&nbsp;
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia 
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Două handbaliste din Liga Florilor, &icirc;n echipa ideală de la Campionatul Mondial de handbal feminin! Cum arată All-Star Team
Două handbaliste din Liga Florilor, în echipa ideală de la Campionatul Mondial de handbal feminin! Cum arată All-Star Team
Gheorghe Tadici, discurs exploziv: Vin la El Dorado &icirc;n Rom&acirc;nia! / Care discriminare? Poate rom&acirc;ncele sunt discriminate!
Gheorghe Tadici, discurs exploziv: "Vin la El Dorado în România!" / "Care discriminare? Poate româncele sunt discriminate!"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!