De câți ani nu a mai reușit România să evite înfrângerea în fața Danemarcei, la handbal feminin

Danemarca este considerată mare favorită în meciul cu echipa națională de handbal feminin a României, programat de Ziua Națională, de la ora 21:30, în ultima etapă a fazei grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.

Istoria recentă confirmă, din nefericire, superioritatea selecționatei daneze, în fața căreia româncele nu au mai triumfat de nouă ani și nouă luni, fără câteva zile.

România s-a distrat cu Danemarca, la ea acasă, în urmă cu nouă ani

În data de 18 martie 2016, România depășea Danemarca la ea acasă, scor 32-25, într-un meci din preliminariile premergătoare Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro.

Succesul a fost înregistrat de tricolore la doar zece zile distanță după ce Norvegia a fost învinsă la Cluj-Napoca, scor 25-20, într-un meci din preliminariile Campionatului European.