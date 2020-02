"Usain" Haaland?! Atacantul Borussiei, rapid ca un FULGER! A fost la un pas sa bata recordul mondial pe 60 de metri

Atacantul de 19 ani a facut un meci senzational in Champions League si Borussia Dortmund s-a impus cu 2-1 in fata lui PSG. Ambele goluri ale nemtilor au fost marcate de Erling Haaland.

Pe langa dubla reusita, Haaland a reusit si faza meciului! Dupa un corner al lui PSG, Haaland a pornit intr-un sprint nebun pe un contraatac al lui Dortmund si pe o distanta de 60 de metri a reusit sa scoata incredibilul timp de 6.64 secunde. Recordul mondial este de 6.34 secunde si este detinut de Christian Coleman.

According to SKY ITALIA #Haaland run a 60 meter sprint in 6,64 seconds. The world record is 6,34 seconds. pic.twitter.com/31Ynw5h2vt