Haaland e deja batran. Noua senzatie a lui Dortmund are doar 15 ani!

Borussia Dortmund scoate jucatori tineri si talentati pe banda rulanta.

Youssoufa Moukoko are 15 ani, s-a nascut la Yaounde (Camerun), dar are cetatenie germana si a fost deja selectionat la nationalele U17 si U19 ale Germaniei. In sezonul trecut, el a marcat 50 de goluri in Bundesliga U17, iar acum a ajuns deja la 34 de goluri in 20 de partide pentru echipa U19 a clubului, dupa ce a reusit o dubla in weekendul trecut impotriva celor de la Rot-Weiss Oberhausen. El poate juca ca atacant central sau ca extrema pe ambele benzi ale terenului si a fost deja chemat de antrenorul Lucien Favre la antrenamentele primei echipe. Pustiul are foarte mari sanse sa bata recordul lui Nuri Sahin, care este cel mai tanar jucator care a evoluat intr-un meci oficial pentru Borussia, el debutand la 16 ani, 11 luni si 1 zi, in august 2005.

Moukoko a fost transferat in 2016 de la St. Pauli si a fost golgheterul Bundesliga West U17 in sezonul trecut. De asemenea, a devenit cel mai tanar jucator care marcheaza in UEFA Youth League, cand a inscris, in august 2019, impotriva lui Inter Milano, la doar 14 ani, reusind apoi si un hat-trick impotriva lui Sparta Praga. Desi adversarii l-au acuzat ca este mai in varsta decat scrie in acte, tatal sau a contestat acuzatia, spunand ca l-a inregistrat imediat dupa nastere la consulatul german din Yaounde si ca are un certificat de nastere emis de autoritatile acestei tari europene. Laudati pentru ca i-au transferat sau promovat in prima echipa pe Erling Haaland (19 ani), Dan-Axel Zagadou (20 ani), Jadon Sancho 19 ani), Leonardo Balerdi (21 ani) sau Giovanni Reyna (17 ani), „Die Schwarzgelben” arata ca au jucatori de perspectiva mult mai tineri decat cei deja consacrati la echipa de seniori.