A INFURIAT Romania si le-a trecut pe modul PANICA pe Real si Barca! Transformarea fantastica a lui Isak dupa ce a fost marginalizat de Dortmund

Alexander Isak a fost numit pentru prima oara "noul Zlatan" chiar in ziua cand implinea 17 ani.

Pe 21 septembrie 2016, suedezul reusea o dubla in derby-ul orasului Stockholm. AIK s-a impus cu 3-0 in fata celor de la Djurgarden si a pastrat vie speranta de a cuceri titlul.

"Isak are un potential enorm. Daca totul merge bine, ar putea deveni noul Zlatan Ibrahimovic al Suediei", a declarat dupa meci Chinedu Obasi, coechipierul nigerian al lui Isak.

Cateva luni mai tarziu, suedezul cu origini africane a fost foarte aproape sa semneze cu Real Madrid, insa Alexander Isak a preferat sa mearga la Borussia Dortmund. In vara lui 2019 s-a transferat la Real Sociedad, iar porecla dobandita in 2016 incepe sa prinda contur datorita evolutiilor sale. Cea mai notabila performanta din acest sezon a fost cea din meciul cu Real Madrid pe care Sociedad l-a castigat cu 4-3, reusind sa ii elimine pe "Los Blancos" din Cupa Spaniei. In acel meci Isak a reusit o dubla si o pasa de gol. Trei zile mai tarziu reusea sa marcheze in fata celor de la Bilbao, ajungand la 6 meciuri consecutive in care inscrie.

Aventura esuata pe care scandinavul Odegaard a avut-o la Real Madrid l-a facut pe Isak sa aleaga Dortmund. In prezent, cei doi sunt coechipieri la Real Sociedad unde Martin Odegaard este imprumutat de Madrid.

"Am avut cateva oferte pe masa, insa cred ca Dortmund este locul potrivit pentru a ma dezvolta ca tanar jucator", a explicat suedezul in primul sau interviu in Germania. In cele din urma decizia de a merge in campionatul german nu a fost prea inspirata deoarece in cei 2 ani petrecuti la Dortmund, niciunul din cei 4 antrenori pe care clubul german i-a avut nu a mizat pe el. Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stoger si Lucien Favre au preferat alti jucatori, iar suedezul a jucat in doar 5 meciuri de Bundesliga.

"Este un fel de mister care nu a fost explicat niciodata", a declarat jurnalistul Jochen Tittmar, citat de BBC.

"Nimeni nu stie de ce Isak nu a avut nicio sansa la un club atat de cunoscut pentru promovarea jucatorilor tineri".

La inceputul anului 2019, Isak a fost imprumutat la Willem II, in campionatul olandez. In Eredivisie, el si-a aratat imediat clasa si a marcat 13 goluri in 16 meciuri. Golurile sale au dus modestul club pana in finala Cupei Olandei unde au pierdut in fata lui Ajax Amsterdam. Succesul din Olanda nu i-a convins pe cei de la Dortmund, astfel ca in vara anului trecut Isak a fost vandut la Real Sociedad contra sumei de 7,5 milioane de euro.

Alexander Isak a semnat o intelegere cu Sociedad valabila pe 5 ani, cu o clauza de reziliere in valoare de 70 de milioane de euro. Dortmund a pastrat o optiune de rascumparare in valoare de 30 de milioane de euro, insa acest lucru probabil ca nu se va intampla niciodata.

"Dortmund reprezinta trecutul meu, nu viitorul. La Liga mi se potriveste", a declarat suedezul pentru Mundo Deportivo.

Dupa ce era Ibrahimovic s-a sfarsit in nationala Suediei, nordicii au nevoie de un atacant letal pentru partidele de la EURO 2020. Isak a fost folosit mai mult din postura de rezerva in calificari, insa ar putea deveni om baza daca progresul sau continua.

Alexander Isak traieste probabil cele mai frumoase clipe din cariera lui. In urma cu o luna o distrugea pe Real Madrid si o elimina din Cupa Spaniei chiar pe Santiago Bernabeu. Sambata, el va juca pe Camp Nou impotriva Barcelonei, iar apararea catalanilor are motive serioase sa se teama.

Isak nu e cel mai popuar jucator pentru fanii romani. Nationala a fost atrasa intr-un conflict international dupa ce varful s-a plans de scandari rasiste la Romania - Suedia, din preliminariile Euro. Isak i-a cerut arbitrului italian Orsato sa opreasca meciul, apoi i-a acuzat pe fanii romani ca au imitat maimutele dupa ce el a intrat in teren, in repriza secunda. Ancheta UEFA a aratat ca versiunea lui Isak e sustinuta de nicio proba.

Tweet Alexander Isak Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!