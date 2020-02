"Hai sa mergem la Borussia Dortmund sa vedem acolo un copil!" Helmuth Duckadam, atac SUBTIL la adresa lui Olimpiu Morutan! Oficialul celor de la FCSB a luat FOC si l-a criticat pe mijlocasul ros-albastrilor

Helmuth Duckadam l-a criticat pe Olimpiu Morutan.

Presedintele de imagine al celor de la FCSB, Helumth Duckadam, este de partea patronului ros-albastrilor si sustine declaratiile pe care le-a facut acesta la adresa lui Olimpiu Morutan. Gigi Becali si-a criticat toti jucatorii dupa meciul pierdut de vicecampioana Romaniei la Cluj, insa principalul vizat a fost Olimpiu Morutan, despre care Becali a spus ca are masina de "peste

"Nu vad de ce sa fie afectat Morutan de critici. Patronul a spus..intr-adevar, si-a luat o masina pe care poate nu era cazul sa si-o ia atat de repede, dar in rest criticile au fost pe sport, nu pentru masina. El trebuie sa dovedeasca, si eu l-am mai criticat pe Morutan, pentru ca astept mult mai mult de la el, pentru ca in momentul in care l-am transferat de la Botosani, am crezut ca vine sa faca diferenta si asteptam in continuare. Sper sa nu asteptam prea mult. Nu mai este niciun copil. Hai sa mergem la Borussia Dortmund, sa vedem un copil de 19 ani, care inscrie 7 goluri in 6 meciuri. Hai sa terminam cu astea..cu copil", a declarat Helmuth Duckadam.