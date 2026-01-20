Fost jucător la Dinamo, FCSB, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, ”Prințul” e convins că echipa lui Gigi Becali nu-și merită locul în play-off după ce a arătat în 22 de runde.



Campioana a început anul 2026 cu o înfrângere, scor 0-1 pe terenul celor de la FC Argeș, iar acum este la patru puncte distanță de ”TOP 6”, în condițiile în care etapa viitoare va juca în compania celor de la CFR Cluj, o altă echipă cu pretenții de play-off.



Adrian Cristea e convins: ”FCSB? Nu merită să zic în play-off”



Cristea crede că Gigi Becali ar trebui să ”schimbe liniile” la echipa sa și are o explicație pentru rezultatele modeste ale FCSB-ului din acest sezon.



„Eu zic că merită FC Argeș să fie în play-off. Nu merită cei de la FCSB, eu zic că nu merită să fie în play-off la ce arată în momentul de față și la ce parcurs au avut.



Părerea mea e că a intervenit o uzură, o saturație. Trebuie să mai aducă Gigi, să împrospăteze echipa, să mai aducă niște jucători”, a spus Adrian Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

VIDEO - Adrian Cristea și-a spus părerea despre FCSB

