Adrian Cristea e convins: ”FCSB? Eu așa zic” Superliga
SPORT.RO
Adrian Cristea (42 de ani) nu stă departe de fotbal și urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.

Adrian CristeaFCSB
Fost jucător la Dinamo, FCSB, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, ”Prințul” e convins că echipa lui Gigi Becali nu-și merită locul în play-off după ce a arătat în 22 de runde.

Campioana a început anul 2026 cu o înfrângere, scor 0-1 pe terenul celor de la FC Argeș, iar acum este la patru puncte distanță de ”TOP 6”, în condițiile în care etapa viitoare va juca în compania celor de la CFR Cluj, o altă echipă cu pretenții de play-off.

Adrian Cristea e convins: ”FCSB? Nu merită să zic în play-off”

Cristea crede că Gigi Becali ar trebui să ”schimbe liniile” la echipa sa și are o explicație pentru rezultatele modeste ale FCSB-ului din acest sezon.

„Eu zic că merită FC Argeș să fie în play-off. Nu merită cei de la FCSB, eu zic că nu merită să fie în play-off la ce arată în momentul de față și la ce parcurs au avut.

Părerea mea e că a intervenit o uzură, o saturație. Trebuie să mai aducă Gigi, să împrospăteze echipa, să mai aducă niște jucători”, a spus Adrian Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:

  • Etapa 23: CFR Cluj (acasă)
  • Etapa 24: Csikszereda (acasă)
  • Etapa 25: FC Botoșani (acasă)
  • Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)
  • Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)
  • Etapa 28: Metaloglobus (acasă)
  • Etapa 29: UTA Arad (deplasare)
  • Etapa 30: U Cluj (acasă)

Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

