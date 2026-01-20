Gabriel Jesus și-a trecut în cont o dublă (minutele 10 și 31) în timp ce pentru italieni a punctat doar Sucic (minutul 18).

Alan Shearer: ”Saka creează haos pe partea dreaptă!”

Alan Shearer este de părere că Arsenal a fost echipa mai bună în prima repriză cu Inter și, având în vedere scorul de pe tabelă, dar și prestațiile celor două echipe, ”Tunarii” au prima șansă la victorie.

”Aș fi cu adevărat mulțumit dacă aș fi Arsenal după această primă repriză. Cred că a fost un început foarte pozitiv, având în vedere schimbările din echipă. Au creat ocazii, au marcat goluri și sunt într-o poziție din care pot câștiga meciul”, a spus Alan Shearer, conform BBC.

Deși cele două goluri ale echipei lui Mikel Arteta i-au aparținut lui Gabriel Jesus, Shearer a avut un alt remarcat. Legendarul fotbalist al lui Newcastle crede că cel care i-a pus cele mai mari probleme echipei antrenate de Cristi Chivu a fost Bukayo Saka.

”Saka creează haos pe partea dreaptă. Le dă mari bătăi de cap, face o treabă excelentă”, a adăugat Shearer.

