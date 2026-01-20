Aventura lui Radu Drăgușin, la Tottenham, e gata, în proporție de 99,9%. Practic, e doar o chestiune de timp până să se facă anunțul plecării sale. Și, chiar dacă a fost o cursă între RB Leipzig și AS Roma, echipa care a avut câștig de cauză s-a stabilit deja.

Potrivit informațiilor publicate astăzi de Gazzetta dello Sport, Drăgușin va semna cu AS Roma, club cu care s-a și înțeles deja în privința condițiilor contractuale. Mutarea nu s-a realizat până acum doar pentru că acordul cluburilor lipsește de pe acte. Dar și acest obstacol e pe cale să fie depășit.

Gazzetta dello Sport a notat că, inițial, AS Roma voia să-l ia pe Drăgușin sub forma de împrumut. Acum însă, după o săptămână de negocieri, părțile implicate în această afacere au ajuns la un acord de principiu.

Concret, Drăgușin urmează să fie împrumutat, la AS Roma, până în vară, dar contractul va include și o clauză obligatorie prin care gruparea din Serie A să-și ia angajamentul de a-l transfera definitiv pe internaționalul român, în vară. În acest context, obiectivul principal al lui Tottenham e recuperarea sumei plătite pe Drăgușin, de 25 de milioane de euro.

Dacă nu vor apărea surprize pe ultima sută de metri, Tottenham și AS Roma vor anunța acordul pentru transferul lui Drăgușin până la finalul săptămânii.

