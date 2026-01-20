Interul lui Chivu a câștigat deja respectul lumii fotbalului. Și e normal să fie așa, când vedem cum tânărul tehnician român, în vârsta de 45 de ani, și-a dus echipa pe primul loc, în Serie A, când s-au scurs 21 din cele 38 de etape.

Iar în Champions League, Inter e pe cale să îndeplinească un obiectiv important: clasarea în Top 8 la finalul meciurilor din grupă. În felul acesta, liderul din Serie A și-ar câștiga locul, în optimi, fiind scutit de barajul optimilor.

În acest context, meciul de acasă cu Arsenal, diseară (ora 22:00), are o miză imensă pentru Chivu. Pentru că o eventuală victorie ar garanta clasarea Interului în Top 8 cu o etapă înainte de terminarea partidelor din grupă. De asemenea, un eventual succes ar scăpa gruparea italiană de „blestemul“ meciurilor mari pe care nu prea le-a câștigat, în actuala campanie.

Arsenal, cea mai tare echipă europeană, la ora actuală

Inter – Arsenal (diseară, ora 22:00) se anunță, totuși, un meci infernal pentru gazde. Pentru că gruparea londoneză poate fi catalogată drept cea mai tare din Europa, la ora actuală.

În acest moment, trupa lui Mikel Arteta e lider, atât în Premier League, cât și în Champions League. Ceea ce spune totul despre forța englezilor.

De la ora 22:00, Sport.ro va oferi meciul Inter – Arsenal în format LIVE TEXT!

