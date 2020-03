Bayern si Dortmund au contactat un fotbalist de la PSG! Cine e jucatorul pentru care se dueleaza gigantii din Bundesliga

PSG se poate desparti de un fotbalist.

Bayern Munchen si Borussia Dortmund sunt interesate de Thomas Meunier, fundasul lui Paris Saint-Germain, anunta goal.com. Jucatorului de 28 de ani ii expira contractul la finalul sezonului.

Ambele forte din fotbalul german au intrat in contact cu Meunier atunci cand PSG a venit la Dortmund pentru a disputa mansa tur optimilor de Champions League.

Borussia are nevoie de inlocuitor pentru Achraf Haikimi, jucatorul imprumutat la formatia germana de Real Madrid. Fotbalistul se va intoarce in aceasta vara pe Santiago Bernabeu. Bayern Munchen are nevoie de un fundas dreapta autentic, dupa ce Joshua Kimmic a fost mutat la mijlocul terenului iar Benjamin Pavard da randament mai bun in centrul apararii.

Internationalul belgian are mai mult de 120 de evolutii pentru PSG dupa transferul de la Brugge de acum 4 ani.