VIDEO Abia a semnat cu FCSB și a și gafat! Ce a spus Ofri Arad în primul său interviu după ce a semnat: ”Când am auzit de Steaua…”

Abia a semnat cu FCSB și a și gafat! Ce a spus Ofri Arad în primul său interviu după ce a semnat: ”Când am auzit de Steaua…” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Israelianul Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți. 

TAGS:
FCSBofri aradcsa steauaSteauaGigi Becali
Din articol

Mijlocașul defensiv a ajuns la FCSB liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty, echipă alături de care a jucat în Champions League.

Ofri Arad, primul interviu acordat după ce a semnat cu FCSB

Arad a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate și va încasa lunar 20.000 de euro la echipa patronată de Gigi Becali.

Israelianul care a luat parte la primul său interviu după ce a semnat cu FCSB a explicat motivele pentru care a decis să pună pixul pe foaie cu echipa lui Gigi Becali.

Probabil neștiind despre conflictul juridic dintre clubul patronat de Gigi Becali și Clubul Sportiv al Armatei, Ofri Arad a numit-o ”Steaua” pe FCSB și a transmis că rezonanța numelui care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 a contat mult în alegerea sa.

Este incredibil, toți au fost foarte amabili încă din primul moment, m-au primit cu brațele deschise, vreau să le mulțumesc foarte mult. Am auzit multe despre acest club, încă de acum câțiva ani, cred că am venit la un club foarte mare, un nume mare. Multe echipe m-au căutat, dar când am auzit despre Steaua (n.r. FCSB), pot să spun că numele Steaua spune totul, așa că a fost o decizie ușoară și mă bucur că sunt aici.

Am discutat cu agentul meu că îmi doresc o experiență care să fie entuziasmantă pentru mine. Au fost mai multe locuri în care am fost dorit, dar, cum am spus, când agentul meu mi-a spus că există opțiunea Steaua, i-am spus că simt că trebuie să merg la Steaua și că trebuie să merg înainte cu această ofertă. Sunt fericit că totul a mers bine și am ajuns aici”, a spus Ofri Arad pentru FCSB TV.

Noul jucător al campioanei României le-a făcut o promisiune roș-albaștrilor: va da totul pe teren pentru a se califica alături de FCSB în Champions League, cea mai înaltă scenă a fotbalului european.

Să joc în Champions League a fost incredibil, a fost a doua oară pentru mine, am mai jucat și cu Maccabi. Este cel mai frumos lucru să joci în Europa, în special când joci cu Real, Inter sau alte cluburi mari.

Vreau să joc în continuare la acest nivel, m-am simțit foarte bine jucând cu Kairat la acest nivel, dar acum am venit la Steaua, este un club care își dorește în fiecare sezon să fie pe cea mai înaltă scenă, asta m-a făcut să vin la Steaua.

Am văzut că de multe ori merg până la capăt în cupele europene și încearcă să fie cei mai buni, să scoată maximum din fiecare sezon, așa că sunt fericit.

Am experiență la acest nivel și promit că voi da totul, voi juca cu inima. Vom încerca să-mi ajut colegii cu experiența mea, să ajungem cât mai departe în campionat și în Champions League”, a adăugat Ofri Arad.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ULTIMELE STIRI
Inter – Arsenal, ACUM pe Sport.ro! Meci cu o miză imensă pentru Chivu, în Champions League! Echipele de start
Inter – Arsenal, ACUM pe Sport.ro! Meci cu o miză imensă pentru Chivu, în Champions League! Echipele de start
Real Madrid, PSG și Tottenham fără Drăgușin joacă ACUM în Champions League!
Real Madrid, PSG și Tottenham fără Drăgușin joacă ACUM în Champions League!
Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord
Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord
Mihai Popescu, după ultimul meci la națională: ”Mă retrag într-un mod foarte frumos!”
Mihai Popescu, după ultimul meci la națională: ”Mă retrag într-un mod foarte frumos!”
Ștefan Radu, văzut prin ochii unui fost antrenor din Serie A: „Fantastic!”
Ștefan Radu, văzut prin ochii unui fost antrenor din Serie A: „Fantastic!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Olăroiu a luat decizia: echipa pe care o va antrena în 2026-2027, anunțată oficial

Olăroiu a luat decizia: echipa pe care o va antrena în 2026-2027, anunțată oficial

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii



Recomandarile redactiei
Real Madrid, PSG și Tottenham fără Drăgușin joacă ACUM în Champions League!
Real Madrid, PSG și Tottenham fără Drăgușin joacă ACUM în Champions League!
Ștefan Radu, văzut prin ochii unui fost antrenor din Serie A: „Fantastic!”
Ștefan Radu, văzut prin ochii unui fost antrenor din Serie A: „Fantastic!”
850.000 de euro pentru Octavian Popescu
850.000 de euro pentru Octavian Popescu
Mihai Popescu, după ultimul meci la națională: ”Mă retrag într-un mod foarte frumos!”
Mihai Popescu, după ultimul meci la națională: ”Mă retrag într-un mod foarte frumos!”
Inter – Arsenal, ACUM pe Sport.ro! Meci cu o miză imensă pentru Chivu, în Champions League! Echipele de start
Inter – Arsenal, ACUM pe Sport.ro! Meci cu o miză imensă pentru Chivu, în Champions League! Echipele de start
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!