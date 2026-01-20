Mijlocașul defensiv a ajuns la FCSB liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty, echipă alături de care a jucat în Champions League.

Ofri Arad, primul interviu acordat după ce a semnat cu FCSB

Arad a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate și va încasa lunar 20.000 de euro la echipa patronată de Gigi Becali.

Israelianul care a luat parte la primul său interviu după ce a semnat cu FCSB a explicat motivele pentru care a decis să pună pixul pe foaie cu echipa lui Gigi Becali.

Probabil neștiind despre conflictul juridic dintre clubul patronat de Gigi Becali și Clubul Sportiv al Armatei, Ofri Arad a numit-o ”Steaua” pe FCSB și a transmis că rezonanța numelui care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 a contat mult în alegerea sa.

”Este incredibil, toți au fost foarte amabili încă din primul moment, m-au primit cu brațele deschise, vreau să le mulțumesc foarte mult. Am auzit multe despre acest club, încă de acum câțiva ani, cred că am venit la un club foarte mare, un nume mare. Multe echipe m-au căutat, dar când am auzit despre Steaua (n.r. FCSB), pot să spun că numele Steaua spune totul, așa că a fost o decizie ușoară și mă bucur că sunt aici.

Am discutat cu agentul meu că îmi doresc o experiență care să fie entuziasmantă pentru mine. Au fost mai multe locuri în care am fost dorit, dar, cum am spus, când agentul meu mi-a spus că există opțiunea Steaua, i-am spus că simt că trebuie să merg la Steaua și că trebuie să merg înainte cu această ofertă. Sunt fericit că totul a mers bine și am ajuns aici”, a spus Ofri Arad pentru FCSB TV.