OFICIAL | Ce decizie au luat autoritatile cu privire la meciul PSG - Borussia Dortmund din cauza epidemiei de coranavirus

Meciul de campionat al celor de la PSG impotriva lui Strasbourg a fost amanat din cauza epidemiei de coronavirus si chiar daca parizienii au curatat intreg stadionul si l-au dezinfectat pentru a beneficia de aportul fanilor, autoritatile au stabilit ca partida cu Borussia Dortmund sa se joace cu portile inchise. In tur, Borussia Dortmund a castigat pe teren propriu cu 2-1, dupa o "dubla" a lui Haaland si pornesc cu prima sansa la calificarea in sferturile competitiei.

