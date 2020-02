Moment uluitor dupa DORTMUND - PSG! Coada la selfieuri cu Haaland in zona media! Ofiterul de presa si-a iesit din minti si a inceput sa tipe

Nemtii s-au impus pe Signal Iduna Park prin dubla senzatiei din acest an, Erling Haaland, care a ajuns la 11 goluri in Champions League, in doar 7 meciuri jucate. Singurul gol al francezilor a fost marcat de Neymar.

Haaland a fost centrul atentiei si la interviurile de dupa meci, de la zona mixta. Jurnalistii l-au asaltat pe norvegian, insa nu pentru interviuri, ci pentru a face poze cu el, moment in care ofiterul de presa al Borussiei le-a luat numele ziaristilor si i-a asigurat ca nu vor mai primi acreditare, dupa cum scrie Miguel Delaney, jurnalist la The Independent.

Beautiful scenes in Dortmund mixed zone as their stern media officer takes the names of selfie-hunting “journalists” and she assures them they won’t be accredited again