LIVE TEXT Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor

Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor Liga Campionilor
Partidele din etapa a șaptea din Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Real MadridPSGManchester CityTottenhamChampions League
LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 17:30 se dispută primele meciuri din cadrul etapei cu numărul 7 din Champions League.

În această seară joacă Real Madrid, PSG sau Manchester City, iar deby-ul serii este Inter Milano - Arsenal.

Kairat Almaty - Club Brugge - ora 17.30

Bodo/Glimt - Manchester City - ora 19.45

De la ora 22.00:

Inter Milano - Arsenal LIVE TEXT SEPARAT

Real Madrid - AS Monaco

Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

FC Copenhaga - Napoli

Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen

Villarreal - Ajax Amsterdam

Programul meciurilor de miercuri

Galatasaray - Atletico Madrid, ora 19.45 - meci arbitrat de Istvan Kovacs

Qarabag - Eintracht Frankfurt, ora 19.45

De la ora 22.00:

Atalanta - Athletic Bilbao

Chelsea - Pafos

Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise

Juventus Torino - Benfica Lisabona

Newcastle United - PSV Eindhoven

Olympique Marseille - Liverpool

Slavia Praga - FC Barcelona

Clasamentul LIVE din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
