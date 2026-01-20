LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 17:30 se dispută primele meciuri din cadrul etapei cu numărul 7 din Champions League.
În această seară joacă Real Madrid, PSG sau Manchester City, iar deby-ul serii este Inter Milano - Arsenal.
Partidele din etapa a șaptea din Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro.
De la ora 22.00:
Galatasaray - Atletico Madrid, ora 19.45 - meci arbitrat de Istvan Kovacs
Qarabag - Eintracht Frankfurt, ora 19.45
Atalanta - Athletic Bilbao
Chelsea - Pafos
Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise
Juventus Torino - Benfica Lisabona
Newcastle United - PSV Eindhoven
Olympique Marseille - Liverpool
Slavia Praga - FC Barcelona
