A fost un meci de coșmar pentru ”Cetățenii” lui Pep Guardiola, care au încasat două goluri încă din prima repriză, când Hogh a reușit o dublă în doar două minute (’22,’24).

Reacția lui Pep Guardiola după Bodo/Glimt - Manchester City 3-1

Nordicii au mai avut un gol anulat și în minutul 52, iar Hauge a punctat pentru 3-0 în minutul 38. Manchester City a înscris golul de onoare în minutul 60 prin Cherki, iar apoi totul s-a prăbușit pentru echipa lui Guardiola. Rodri a primit două cartonașe galbene într-un singur minut și a fost eliminat.

După meci, Guardiola a încercat să găsească explicații pentru dezastrul petrecut în Norvegia. Legendarul antrenor al lui City a avut cuvinte de laudă la adresa adversarilor și a remarcat unele lucruri care nu funcționează cum ar trebui la echipa sa.

Totuși, Guardiola crede că absențele de la Manchester City și-au spus cuvântul asupra rezultatului.

”Știu cât de bună este echipa Bodo/Glimt, nu i-am subestimat; semifinala din sezonul trecut din Europa League ne este încă proaspătă în minte, iar noi am avut și câteva accidentări la jucători importanți. Am luptat 10 contra 11.

Trebuie să schimbăm dinamica pentru următorul meci cu Wolves și Galatasaray. Am fost apatici contra lui Manchester United, dar nu și astăzi. Nu îi avem pe Savinho, pe Jeremy Doku, extremele noastre. În alte compartimente lipsesc jucători care ne-ar fi oferit mai multă consistență. Adversarii au fost însă foarte bine organizați. Am avut puțin de suferit. Bodo/Glimt au fost cu adevărat foarte buni. Îi felicităm.

Avem senzația că în ultima vreme multe lucruri merg prost în detalii și trebuie să încercăm să schimbăm asta, dar jucătorii sunt acolo”, a spus Pep Guardiola după meci.

