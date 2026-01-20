Barcelona vrea să facă un transfer spectaculos, gratis!

Barcelona vrea să facă un transfer spectaculos, gratis! La Liga
Bernardo Silva (31 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract cu Manchester City, dar nu duce lipsă de oferte.

Bernardo SilvaBarcelonaManchester City
Sunt șanse importante ca portughezul să plece în această vară, având în vedere că nu au apărut informații potrivit cărora ”cetățenii” ar vrea să-i ofere un nou contract. S-a vorbit despre varianta Galatasaray, unde ar fi atras de bunul său prieten Ilkay Gundogan, dar între timp a apărut o variantă care ar putea fi mult mai tentantă pentru Bernardo.

Barcelona vrea să dea lovitura cu Bernardo Silva

Barcelona vrea să dea lovitura și să-l transfere gratis pe starul care a scris istorie la Manchester City sub comanda lui Pep Guardiola. 

Și situația sa contractuală îl face mult mai tentant pentru gruparea catalană, având în vedere că Joan Laporta nu a mai cheltuit sume imense pentru transferuri, așa cum obișnuia clubul în trecut.

Bernardo Silva și-ar mai dori o experiență la nivel înalt după ce aventura sa în Premier League ar urma să se încheie, scrie jurnalistul Jose Alvarez Haya. Pe lângă Barcelona, ar fi interesată și Juventus de starul portughez.

În 2017, Manchester City plătea 50 de milioane de euro pentru a-l aduce pe portughez la cererea lui Pep Guardiola. În perioada petrecută pe Etihad Stadiun, Bernardo Silva și-a trecut în palmares toate trofeele posibile alături de echipa de club.

  • Are șase titluri, două FA Cup, patru Cupe ale Ligii Angliei, trei Supercupe și un trofeu UEFA Champions League, cucerit în sezonul 2022-2023.
Inter – Arsenal 1-2, ACUM pe Sport.ro! Băieții lui Chivu au cerut penalty
Inter – Arsenal 1-2, ACUM pe Sport.ro! Băieții lui Chivu au cerut penalty
Real Madrid, PSG și Tottenham fără Drăgușin fac spectacol ACUM în Champions League!
Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb
Verdictul lui Alan Shearer la pauza meciului Inter – Arsenal! Probleme pentru Chivu: ”Creează haos!”
Explicația lui Pep Guardiola după umilința suferită de Manchester City cu Bodo/Glimt: ”Multe lucruri merg prost!”
A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Olăroiu a luat decizia: echipa pe care o va antrena în 2026-2027, anunțată oficial

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb
Inter – Arsenal 1-2, ACUM pe Sport.ro! Băieții lui Chivu au cerut penalty
Verdictul lui Alan Shearer la pauza meciului Inter – Arsenal! Probleme pentru Chivu: ”Creează haos!”
Real Madrid, PSG și Tottenham fără Drăgușin fac spectacol ACUM în Champions League!
Adrian Cristea e convins: ”FCSB? Eu așa zic”
City a anunțat ce se întâmplă cu jucătorul dorit cu insistență de FC Barcelona pentru a-l înlocui pe Lionel Messi
Catalanii ar putea da lovitura pe piața transferurilor! Clauza secretă din contractul lui Bernardo Silva a fost dezvăluită
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

