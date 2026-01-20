Barcelona vrea să facă un transfer spectaculos, gratis!

Sunt șanse importante ca portughezul să plece în această vară, având în vedere că nu au apărut informații potrivit cărora ”cetățenii” ar vrea să-i ofere un nou contract. S-a vorbit despre varianta Galatasaray, unde ar fi atras de bunul său prieten Ilkay Gundogan, dar între timp a apărut o variantă care ar putea fi mult mai tentantă pentru Bernardo.



Barcelona vrea să dea lovitura cu Bernardo Silva



Barcelona vrea să dea lovitura și să-l transfere gratis pe starul care a scris istorie la Manchester City sub comanda lui Pep Guardiola.



Și situația sa contractuală îl face mult mai tentant pentru gruparea catalană, având în vedere că Joan Laporta nu a mai cheltuit sume imense pentru transferuri, așa cum obișnuia clubul în trecut.

