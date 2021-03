"Am gresit cu transferul lui la Dortmund!" Declaratie SOC a lui Raiola! Se anunta RUPTURA dintre 'bestia' Haaland si nemti?!

Erling Haaland (20 ani) este senzatia Europei!

Atacantul lui Dortmud a ajuns deja la 33 de goluri in 31 de meciuri jucate, 10 reusite bifate doar in Champions League, iar sezonul sau se anunta a fi unul spectaculos.

Transferat de nemti in ianuarie 2020 in schimbul a 20 de milioane de euro, Haaland a explodat in tricoul lui Dortmund, devenind rapid 'masinaria de goluri' de care se tem toti fundasii.

Cu toate astea, Dortmund nu are unul dintre cele mai bune sezoane. Echipa lui Terzic este pe locul 5 in Bundesliga, cu 43 de puncte obtinute in 26 de meciuri, la 19 puncte distanta de liderul Bayern.

Randamentul slab al echipei l-a nemultumit pe agentul jucatorului, Mino Raiola, care a lansat un atac la adresa lui Dortmund intr-un interviu oferit pentru The Athletic.

"Cu Haaland am gresit total, a facut lucrurile mult mai repede decat isi imagina cineva. Dezvoltarea lui a fost total neasteptata, a depasit orice. Probabil am fost prea precaut atunci cand am spus: 'Oh, nu, hai sa mergem la Dortmund in loc de oricare alt loc'.

Sunt 100% convins, la fel cum este toata lumea, ca baiatul asta poate merge la orice club, oriunde isi doreste, se afla deja la nivelul ala. Putea sa faca asta de anul trecut. Poate anul trecut erau cateva echipe care se intrebau: 'A fost la Red Bull, ar putea face aceleasi lucruri si la alta echipa?'", a spus Mino Raiola pentru sursa citata.