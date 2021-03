Se incinge lupta pentru transferul lui Haaland! Chelsea, dispusa sa ofere la schimb un super jucator! Reactia fotbalistului 

Erling Haaland este unul dintre cei mai curtati fotbalisti ai momentului.

Pe urmele tanarului norvegian se afla Real Madrid, Chelsea si Barcelona. Oficialii londonezilor au gasit si o varianta de rezerva in cazul in care nu vor reusi sa-l convinga pe Haaland sa semneze, dar acest scenariu este imposibil in opinia lui Tuchel.

Antrenorul este dispus sa faca orice pentru a-l transfera pe jucatorul Borussiei Dortmund. Potrivit jurnalistilor de la Daily Express, Tuchel i-ar fi spus lui Abramovic ca il poate include in oferta pentru nemti pe Timo Werner. Tehnicianul nu a fost impresionat de prestatiile fotbalistului german, incercand astfel sa scape de el.

In ciuda dorintei lui Thomas Tuchel, jurnalistul publicatiei Bild, Christian Falk, spunea recent ca Werner nu vrea sa fie folosit ca moneda de schimb in transferul lui Haaland la Chelsea.

Ramane de vazut daca seful britanicilor le va face o oferta celor de la Dortmund incluzandu-l pe Werner si daca aceasta ar putea sa-i deturneze drumul lui Haaland spre Madrid.