Florin Manea este agentul unuia dintre cei mai promițători jucători români. Radu Dragușin (20 ani) este sub contract cu Juventus, dar torinezii l-au împrumutat în acest sezon la două echipe, Sampdoria și Salernitana, fundașul central adunând 20 de prezențe în acest sezon de Serie A.

Însă, până la Dragușin, Manea a dat și alte lovituri financiare. Impresarul a dezvăluit într-un interviul acordat la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, că a încasat 1 milion de euro pentru perfectarea unui transfer. De altfel, agentul a mărturisit că suma este mică pe lângă cât au primit Jorge Mendes (56 ani) și Mino Raiola (54 ani) pentru mutările realizate.

Florin Manea: „Mendes îmi spunea că are 7 oameni care se ocupă numai de Ronaldo!”

„În jur de 1 milion de euro, 1 milion jumătate, două, acolo se învârt transferurile bune. Acum poți să iei și 5-6 milioane de euro, dacă ești Mino Raiola. Dumnezeu să-l ierte! A luat și 20 de milioane de euro. Dar depinde și ce jucători ai.

M-a șocat pentru că îl știam personal. Am petecut ceva timp, el era foarte bun prieten cu un prieten impresar de-ai mei, Pablo Bentancur, și l-am cunoscut. Mi s-a părut tragic, 54 de ani, avea toți banii din lume. Avea foamea asta să se zbată, să munceasă, să fie în acțiune. Eu nu o am. Nu îmi doresc să fiu așa ocupat. L-am cunoscut pe Jorge Mendes. Nu poți să stai de vorbă cu el, are 3 telefoane, răspunde: 'Stai așa că mă sună'. Nu văd viața. E mai frumos la mine acasă.

Să ai jucători ca Ronaldo și Haaland, sunt jucători care necesită îngrijire. Mendes îmi spunea că are 7 inși numai pentru Ronaldo, care se ocupă numai de el. Se dezvoltă business-ul, nu e așa ușor. Nu poți să greșești la nivelul ăla. Și o poză dacă o pui poți să dai milioane de euro înapoi”, a declarat Florin Manea pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.