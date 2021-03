Dortmund vrea sa dea LOVITURA cu Haaland! Cluburile care il vor trebuie sa isi GOLEASCA buzunarele! Suma pe care o cer nemtii 

Erling Haaland (20 ani) este unul dintre jucatorii momentului in Europa!

33 de goluri in 31 de meciuri jucate pentru Borussia Dortmund are Erling Haaland in acest sezon, iar marile cluburi stau la panda pentru a-l transfera pe unul dintre cei mai promitatori jucatori din fotbalul mare.

Manchester United, Manchester City, Barcelona sau Real Madrid sunt doar cateva dintre cluburile care il vor pe atacantul norvegian, insa pentru asta vor fi nevoite sa faca eforturi financiare uriase.

ESPN anunta ca surse apropiate lui Dortmund au dezvaluit ca nemtii vor cere pentru el suma de 180 de milioane de euro, fara sa fie dispusi sa negocieze pe o suma mai mica de atat.

Lupta pentru semnatura lui Haaland va fi una intensa si anunta o perioada de transferuri extrem de incinsa. Agentul jucatorului, Mino Raiola, a si declarat ca putine cluburi si-l pot permite pe Haaland.

Suma este una mare in contextul pandemiei de coronavirus, care a afectat extrem de tare fotbalul la nivel mondial.