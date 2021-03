Haaland, terorizat cu apelurile de un antrenor din Premier League?! Asta este anuntul MOMENTULUI in fotbal! Ce club insista pentru starul lui Dortmund

Haaland este unul dintre cei mai apreciati si doriti jucatori din lume, fotbalistul lui Dortmund avand niste evolutii extraordinare in acest sezon.

Conform presei britanice, Ole Gunnar Solskjaer tine aproape de Erling Haaland si ii telefoaneaza des pentru a incerca sa-l convinga sa dea curs unei eventuale oferte de la Manchester United, unde ar urma sa faca un cuplu de vis cu Marcus Rashford, liderul din ultimele sezoane ale englezilor. Ce doi conationali au mai lucrat in trecut, cand antrenorul lui United o pregatea de Molde, acolo unde Haaland era doar un pusti cu potential, dar necunoscut in lumea mare a fotbalului.

Atacantul de doar 20 de ani a reusit 49 de goluri in 49 de partide pe Signal Iduna Park pana acum, iar Solskjaer este convins ca transferul sau este necesar pentru a o aduce pe United la urmatorul nivel. Insa "diavolii rosii" nu sunt singura echipa interesata de serviciile ”wonderkid-ului”. Chelsea, Manchster City, Liverpool, Real Madrid si Barcelona si-au manifestat si ele interesul fata de Haaland. Contractul norvegianului cu Dortmund contine o clauza de reziliere de 75 de milioane de euro, un numar relativ scazut comparativ cu alte transferuri din anii recenti.

Insa Borussia ar fi dispusa sa se desparta de golgheterul sau inca din vara acestui an, pentru a obtine o suma cat mai importanta pentru norvegian. In plus, clasata pe locul al cincilea in Bundesliga, Dortmund este in pericol sa rateze calificarea in Champions League, fapt ce ar face pastrarea lui Haaland aproape imposibila.