Real Madrid a gasit atacantul PERFECT in cazul ratarii transferurilor lui Mbappe si Haaland! Ce MONSTRU vor sa aduca "galacticii"

Madrilenii ar putea da o lovitura pe piata transferurilor la finalul sezonului.

Chiar daca pentru "galactici" Mbappe si Haaland raman principalele tinte, Mundo Deportivo anunta ca in cazul in care niciunul nu soseste pe Santiago Bernabeu, atunci madrilenii se vor reorienta catre Romelu Lukaku, atacantul lui Inter.

De masivul atacant belgian s-a mai interesat si Barcelona in perioada de transferuri din iarna, noteaza sursa citata, dupa ce transferul lui Memphis Depay a devenit din ce in ce mai greu de realizat.

Lukaku a ramas la Inter Milano, club pentru care joaca din 2019, si este aproape de a aduce primul titlu dupa 11 ani in vitrina nerazzurrilor. Inter este prima in Serie A, cu 65 de puncte, la sase puncte distanta de rivala Milan, care ocupa locul doi. Juventus ocupa ultima treapta a podiumului, cu 55 de puncte.

Romelu Lukaku (27 de ani) este golgheterul lui Inter, cu 19 goluri in Serie A si 25 de reusite in toate competitiile, performante care au ajutat echipa sa fie pe primul loc, la 6 puncte distanta de AC Milan, ocupanta locului 2, care are si un meci mai mult jucat.