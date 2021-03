"E o bestie scapata de sub control!" Super executia cu care Haaland si-a 'speriat' colegii la antrenamente

Haaland si-a impresionat coechipierii de la nationala Norvegiei la ultimul antrenament.

Pustiul a inscris un gol superb, din voleu, la ultima sedinta de pregatire a norvegienilor. Imaginile au ajuns imediat pe internet dupa ce fotbalistul a sutat violent, de la marginea careului, scuturand plasa.

Jurnalistii de la Marca au preluat imaginile si le-au distribuit notand: "E o bestie scapata de sub control. Haaland si-a speriat colegii cu bomba sa!"

Erling Haaland is not messing around ????????

pic.twitter.com/cZVpPqTyuQ — - (@TotalOdegaard) March 29, 2021

Norvegianul in varsta de 20 de ani este in atentia mai multor cluburi importante din Europa, printre care Manchester City, Real Madrid, Barcelona si Bayern Munchen, si s-ar putea desparti de Borussia Dortmund in aceasta vara. Nemtii vor sa obtina 180 de milioane de euro in schimbul lui.