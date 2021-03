Super LOVITURA pregatita de Chelsea! Ce fotbalist vor sa transfere in vara daca nu reusesc sa-l convinga pe Haaland 

Chelsea este unul dintre cluburile care se afla in cursa pentru transferul lui Haaland.

Englezii sunt dispusi sa cheltuie multe milioane in vara pentru a intari echipa. In cazul in care vor rata transferul pustiului pentru care sunt interesate si Barcelona si Real Madrid, oficialii lui Chelsea au pus ochii pe un alt atacant de top din Europa.

Insusi Roman Abramovic si-l doreste la echipa pe Romelu Lukaku, fotbalistul lui Inter care a mai fost sub contract cu Chelsea in perioada 2011-2013, cand a adunat, insa, doar 15 meciuri in tricoul londonezilor, fiind imprumutat la West Bromwich si Everton.

In acest sezon, belgianul in varsta de 27 de ani a reusit 25 de goluri si 7 assist-uri in cele 34 de partide pe care le-a jucat in tricoul lui Inter.

Lukaku a ajuns la Italia in 2019, milanezii platind pentru el 74 de milioane de euro catre Manchester United. Atacantul mai are contract cu liderul din Serie A pana in iunie 2024.

In acest moment, fotbalistul este cotat de site-ul transfermarkt.com la 90 de milioane de euro.