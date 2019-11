Varianta Catarama a cazut! Politicianul e suspectat ca a dorit doar sa castige capital electoral cu ajutorul lui Dinamo

Lui Ionut Negoita ii ramane doar posibilitatea sa cedeze clubul fanilor, daca acestia reusesc sa stranga rapid suma ceruta.

Ionut Negoita si Viorel Catarama s-au intalnit ieri, dupa ce actualul actionar majoritar al lui Dinamo a anuntat ca vrea sa renunte la clubul de fotbal. Negoita a spus ca renunta la 51% din actiuni contra sumei de 1 leu, dar a pus conditia ca cel interesat de preluarea clubului sa faca o infuzie imediata de 500.000 euro si sa rezolve apoi problema datoriilor de pana la 1.800.000 euro.

Dupa ce in lunile trecute a negociat intens cu afaceristii Horia Sabo si Claudiu Florica, cei doi tergiversand tratativele si renuntand apoi sa incheie tranzactia, chiar si dupa efectuarea unui audit, Negoita nu s-a aratat prea incantat nici dupa discutia cu politicianul Viorel Catarama. Negoita ar considera ca ofertantul nu si-a luat un angajament clar, pentru ca este in campanie electorala si poate ca a dorit mai mult sa castige capital de imagine prin alaturarea numelui sau de al celui mai titrat club activ din Liga 1. In plus, desi este un fan al lui Dinamo, marea dragoste a lui Catarama este tenisul, el fiind, intre 1992 si 1996, presedinte al Federatiei Romane de Tenis, asa ca nu este la curent cu ce s-a intamplat la Dinamo si in fotbalul romanesc in ultima perioada.

Actualul patron al lui Dinamo ii asteapta in perioada urmatoare la negocieri pe fondatorii Asociatiei "Dinamovisti Pentru Dinamo", care au anuntat ca au inceput deja sa stranga cei 500.000 de euro si 1 leu necesari perfectarii tranzactiei. Aceasta asociatie este singura care si-a anuntat clar interesul, in rest, variantele Mircea Lucescu, Nicolae Badea, Cristi Borcea, George Copos si Dumitru Dragomir au fost pur speculative.

VIOREL CATARAMA ARE SANSE MINUSCULE SA DEVINA PRESEDINTELE ROMANIEI

Intrat in PNL inca din 1990, Catarama si-a dat demisia din partid in 2018 si a infiintat propria formatiune politica, Dreapta Liberala, care l-a desemnat drept candidatul partidului la alegerile prezidentiale din noiembrie 2019. Initial, candidatura sa a fost respinsa de Biroul Electoral Central, pentru ca nu a intrunit numarul minim de semnaturi de adeziune, dar politicianul a contestat-o la Curtea Constitutionala, care a invalidat decizia, astfel ca a intrat in cursa pentru sefia statului. Catarama nu are insa decat rol de sparring-partner in cursa electorala, el fiind creditat cu mai putin de 1% din voturi, la fel ca Alexandru Cumpanasu si Kelemen Hunor, mult in spatele celor mai bine clasati cinci candidati - Klaus Johannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Mircea Diaconu si Theodor Paleologu. Conform specialistilor, un scor decent la alegerile prezidentiale, l-ar ajuta considerabil pe Catarama sa poate fuziona cu PNL in conditii avantajoase pentru partidul sau.

CATARAMA ESTE CEL MAI BOGAT CANDIDAT LA ALEGERILE PREZIDENTIALE: ARE 20 DE TERENURI, BARCA SI CAVOU

Potrivit Agerpres, averea lui Viorel Catarama include 20 de terenuri (intravilan, agricol si forestier), 2 case de locuit, 2 apartamente, 1 spatiu comercial si 1 cavou, toate dobandite in perioada 1997 - 2009. Acesta mai detine si 1 barca cu motor si 1 skijet Yamaha cumparate in 2013. In colectia sa de obiecte de arta si bijuterii, el are tablouri, statui, vase decorative, 12 ceasuri de mana si bijuterii in valoare de 3.085.000 euro.

Catarama detine 7 conturi si fonduri de investitii de 253.725 lei, 20.800 dolari, 15.000 euro si 115.027 CHF, precum si actiuni si parti sociale la mai multe societati comerciale, dar si imprumuturi acordate in nume personal in suma de 29.202.771 lei, 652.025 dolari si 100.000 euro.

Omul de afaceri are si doua masini luate in leasing si un credit, contractate in 2018. Veniturile lui sunt din salariul de la producatorul de mobila Elvila - 209.162 lei si din chirii - 1.409.635 lei, precum si din arenda - 59.850 lei. Sotia sa are venituri din activitati independente 25.400 lei si din chirii - 10.300 lei.

CE A SPUS CATARAMA: VREA SA COTEZE CLUBUL LA BURSA SI SE INTALNESTE CU FANII ABIA DUPA ALEGERI

Viorel Catarama a anuntat ca este interesat de achizitionarea clubului doar daca acesta va fi cotat rapid la bursa dupa ce va intra in posesia sa, iar cu fanii lui Dinamo se va intalni abia dupa alegerile prezidentiale din 10 noiembrie 2019. "Am toata convingerea ca intr-o perioada scurta de timp Dinamo va fi cotata la bursa si va atrage o suma de cateva milioane de euro. Evident, la inceput avem nevoie de un audit care va pune pe masa toate informatiile necesare. Va fi primul club din Romania cotat la bursa. Vor exista mai multi actionari, niciunul majoritar, iar clubul va fi condus de profesionisti. Cheltuielile lunare ale lui Dinamo sunt de 300.000 de euro. Pot sa le sustin cateva luni, pana cand clubul va fi cotat la bursa. Daca nu se poate cota clubul la bursa, nu ma bag! De unul singur nu pot si nici nu vreau, pentru ca nu ma pricep. Intentionez sa ma intalnesc dupa campanie cu reprezentanti ai suporterilor si sa discut”, a declarat Catarama.