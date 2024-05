Primul transfer pregătit de Arne Slot la Liverpool: 50 de milioane de euro

Antrenorul german a anunțat că își dorește o perioadă de odihnă după ce a antrenat nouă ani la Liverpool. Locul său va fi luat de Arne Slot, în prezent managerul lui Feyenoord Rotterdam.

Următorul antrenor de pe Anfield își pregătește deja campania de transferuri din vară și a ”ochit” primul jucător. Este vorba despre conaționalul Teun Koopmeiners (26 de ani) de la Atalanta Bergamo, echipa care a eliminat-o pe Liverpool din Europa League.

Mijlocașul olandez este evaluat la 50 de milioane de euro, scrie Mail Sport, iar dacă va accepta să meargă la Liverpool alături de Arne Slot, atunci va fi coleg cu alți doi internaționali olandezi: Virgil van Dijk și Cody Gakpo.

Koopmeiners a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Atalanta în acest sezon. A bifat 43 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de 14 ori și să ofere cinci pase decisive.

