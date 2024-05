Elias Charalambous (43 de ani) a preluat-o pe FCSB în martie 2023 și mai are contract valabil cu gruparea roș-albastră până la finele actualei stagiuni. Cel mai probabil, însă, tehnicianul va rămâne la club și în următorul sezon.

Elias Charalambous, lăudat de FRF: ”Caracter frumos”

Mihai Stoichiță, director tehnic în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre Elias Charalambous și l-a lăudat pe antrenorul celor de la FCSB.

Oficialul FRF a menționat că Charalambous are ”caracter frumos” și că de când a fost instalat la cârma roș-albaștrilor a comunicat de mai multe ori cu el.

”Charalambous e un băiat foarte educat. Eu îl știu din Cipru, când juca acolo și când am stat eu 4 ani pe acolo. A fost un jucător excepțional la nivelul Ciprului. Pentru Cipru a fost unul dintre cei mai buni jucători.

Are și un caracter frumos. De când a venit FCSB am vorbit de mai multe ori cu el. El îmi zice mie ‘Mister 3-4-3’. Când m-am dus în Cipru eu am implementat acest sistem și a fost o noutate pentru ei.

Aseară am stat de vorbă cu un prieten de-al lui din Cipru, un agent care a venit special pentru acest meci. Un foarte bun prieten de-al lui Elias. Și acolo m-am întâlnit cu el. Vine cu Pintilii la toate meciurile de la naționalele de juniori”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

Cum arată clasamentul play-off-ului la finalul etapei a șaptea

1. FCSB - 49 de puncte

2. Universitatea Craiova - 37 de puncte

3. CFR Cluj - 37 de puncte

4. Farul Constanța - 35 de puncte

5. Rapid - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!