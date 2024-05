Două absențe majore pentru Tottenham până la finalul sezonului. Anunțul lui Ange Postecoglou

Tottenham Hotspur nu va putea conta până la sfârşitul acestui sezon pe fundaşul Ben Davies şi pe atacantul Timo Werner, ambii accidentaţi, a anunţat Ange Postecoglou, antrenorul formației din Premier League.

Gruparea londoneză îl avea deja indisponibil pe un alt apărător, Destiny Udogie, iar acum nu va putea conta nici pe Ben Davies, victima unei leziuni la gambă.

Germanul Timo Werner a devenit indisponibil din cauza unei accidentări la ischiogambieri suferită la sfârşitul săptămânii trecute, în timpul partidei cu Arsenal, pierdută cu scorul de 2-3.

