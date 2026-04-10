Moartea lui Mircea Lucescu i-a umplut sufletul de amărăciune fostului căpitan din Giulești. Care e ultima amintire a idolului de la Rapid

“În continuare trăiesc emoții pe care nu le-am simțit niciodată. Sunt niște momente pe care nu mi le puteam imagina. Tocmai ce m-am întors de la priveghi. Îmi dau seama cât de mult a contat omul și antrenorul Mircea Lucescu. A fost mai mult decât un antrenor. A fost ca un tată, un educator, un profesor.

Când eram jucător, a reușit să ne transmită nouă, jucătorilor tineri, acea mentalitate de învingător. Și ca să fii un învingător, ce sacrificii trebuie să faci pentru a ajunge la un nivel foarte ridicat. Atât pentru mine, cât și pentru ceilalți colegi, a fost ca un imbold pentru tot ceea ce s-a întâmplat în carierele noastre.

A fost un om și un antrenor mare. Mă uitam la toate mesajele și reacțiile oamenilor din fotbal, din România și de pe întregul mapamond. Cât de apreciat a fost și este Mircea Lucescu! Este ceva incredibil. Să ai sute de foști fotbaliști, actuali antrenori și oameni de fotbal care aduc mulțumiri și au recunoștință pentru el. Cred că este unul dintre puținii, dacă nu singurul antrenor care are parte de asemenea recunoștință din partea foarte multor oameni de fotbal.

Mă bucur enorm și sunt mândru că am avut oportunitatea și ajutorul divin de la Dumnezeu să lucrez cu acest om. Practic, mi-a schimbat mentalitatea și m-a dus pe drumul cel bun, atât în viață, cât și în cariera profesională. A plecat dintre noi un om fantastic. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Este o durere foarte mare în suflet. Nu mă gândeam. Am fost la ziua lui de naștere, la 80 de ani, și era atât de energic și plin de viață. A lăsat ceva în urma lui și asta este extrem de important.”, a spus Adrian Iencsi, la Sport Total FM.