Are o carieră în fotbal întinsă pe 65 de ani

Ca fotbalist, Mircea Lucescu se clasează pe locul al 30-lea în topul all-time al selecțiilor la echipa națională și pe poziția a 41-a în topul golgheterilor din toate timpurile. Dar a fost căpitanul echipei într-unul dintre momentele sale emblematice, la Cupa Mondială din 1970, în "Groapa de lei" de la Guadalajara, conducându-i pe "tricolori" împotriva Braziliei lui Pele, Rivellino, Carlos Alberto și Jairzinho (câștigătoarea la pas a competiției), a Angliei lui Bobby Moore, Geoff Hurst și Bobby Charlton și a Cehoslovaciei lui Jozef Adamec, Ivo Viktor și Karol Dobias. A bifat 377 de prezențe și 81 de goluri în Divizia A la echipele de club.

Ca antrenor, a strâns 1.544 de meciuri, în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia, având două mandate ca selecționer al României și unul pentru reprezentativa Turciei. Și-a încheiat cariera la 80 de ani, după aproape 45 de ani pe banca tehnică, cu un palmares impresionant, respectiv 919 victorii, 314 remize, 311 înfrângeri, golaveraj 2.937-1.407 (+1.530), cu o rată de victorii de 59.52%.

Lucescu a petrecut 65 de ani în fotbal, ca junior, fotbalist și antrenor. Este cunoscut ca un poliglot, vorbind limbile română, italiană, engleză, portugheză, spaniolă, franceză, ucraineană și rusă, iar fiul său, Răzvan Lucescu (57 de ani), îi calcă pe urme, fiind selecționer al României și lucrând la echipe precum FC Brașov, Rapid, Al Hilal sau PAOK Salonic.

A antrenat în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia

Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu).

Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa SC (1990-1991), Brescia Calcio (1991-1995), Reggiana (1996), FC Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlul de Antrenorul român al anului (5), Antrenorul anului în Ucraina (4), și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 / Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.