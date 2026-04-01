România a pierdut șansa de a merge la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată de Turcia din semifinala barajului de calificare.

Mircea Lucescu nu va continua pe banca echipei naționale, iar Gică Hagi are cele mai mari șase să fie înlocuitorul lui „Il Luce”.

Leo Grozavu se bucură de revenirea lui Gică Hagi, dar avertizează: „Nu poate face nimic”

Fostul antrenor de la FC Botoșani a fost întrebat dacă Gică Hagi este cea mai bună variantă pentru postul de selecționer al României.

Leo Grozavu a dezvăluit că îl bucură revenirea „regelui” pe banca României, dar a pus accent și pe faptul că Hagi va trebui ajutat.

„Pentru mine, venirea lui Gică Hagi la echipa națională nu înseamnă iluzie, ci speranță. Am speranțe, pentru că, dacă nici Hagi nu va reuși, înseamnă că avem chiar o problemă. Cred că ne ascundem foarte mult în spatele unor oameni care au făcut și fac foarte multe pentru fotbal.

Toată lumea ar trebui să fie implicată: factorii de decizie, toți cei implicați în fenomen, chiar și oamenii din media. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să fie o restructurare la nivel național, altfel nu putem. Ne mai calificăm o dată întâmplător și iarăși vor trece 20 de ani până la următoarea reușită. Ceilalți progresează, noi rămânem în '70, '80. Rămânem un popor talentat, dar numai atât.

Discrepanța e foarte mare, Europa este cu mult în fața noastră. Ca să recuperăm acest decalaj, trebuie să facem mult mai mult din toate punctele de vedere. Și factorul politic trebuie să fie mult mai implicat, pentru că, în momentul de față, e foarte greu ca oamenii privați să se implice.

Îl cunosc foarte bine pe Hagi, este și un vizionar. Dar un om singur nu poate face nimic. Am încredere că poate ajuta fotbalul și la nivel managerial. A condus un club, s-a informat foarte mult din străinătate, dar are nevoie de oameni în jurul lui care să fie la fel de implicați și determinați. E o muncă titanică. Dacă vom avea așteptări mari pe termen scurt, nu vom reuși să facem nimic”, a spus Leo Grozavu, conform Gsp.ro.

Gică Hagi s-a mai aflat pe banca echipei naționale între septembrie 2001 și octombrie 2001, fiind la acel moment la începutul carierei de antrenor.

„Regele” a ratat calificare la Campionatul Mondial din 2002 din postura de selecționer, după 3-2 la general cu Slovenia.