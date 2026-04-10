"INDIGNARE", a titrat ziarul catalan Mundo Deportivo, vineri, pe prima pagină, alături de o fotografie cu Istvan Kovacs în partida de pe Camp Nou.

FC Barcelona a anunțat, joi seară, că a depus o plângere oficială la UEFA în care a reclamat în principal un penalty neacordat în minutul 54, când Marc Pubil a atins mingea cu mâna în propriul careu, după o pasă primită de la portarul Juan Musso. Istvan Kovacs a considerat că balonul nu se afla în joc în momentul hențului, motiv pentru care nu a dictat penalty și nici nu a fost sesizat din camera VAR.

"Revoltă la Barça împotriva lui Kovacs și a VAR pentru neaplicarea regulamentului la penalty-ul lui Pubill.

Plângere oficială la UEFA: se cere o investigație, acces la dialogul arbitrilor și, dacă este cazul, sancționarea acestora.

În fazele eliminatorii din 2024 contra PSG, același arbitru, pe lângă eliminarea lui Araujo, nu a acordat un penalty clar", a mai scris Mundo Deportivo, pe prima pagină.