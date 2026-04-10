GALERIE FOTO Vinerea Mare în tenis: Ruse, Cîrstea, în sferturi la Linz și un monegasc, în sferturi la Monte-Carlo: premieră istorică

Vinerea Mare în tenis: Ruse, Cîrstea, în sferturi la Linz și un monegasc, în sferturi la Monte-Carlo: premieră istorică
Marcu Czentye
Program de zi impresionant, în lumea tenisului. Emoții pentru tenisul românesc, dar și pentru fanii primelor două numere ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Emoții mari în tenis, de Vinerea Mare. Tenisul feminin românesc are șansa de a trimite două jucătoare în semifinalele competiției de calibru WTA 500, desfășurate pe zgură indoor, în Linz, Austria.

Ruse - Cîrstea poate fi semifinală în Linz. Meciuri cu Ostapenko și Andreeva, în Vinerea Mare

Gabriela Ruse (87 WTA) o întâlnește pe letona Jelena Ostapenko (23 WTA) - cu titlu de mare șlem în palmares - în primul sfert de finală, programat la ora 14:00.

Imediat după încheierea acestui meci, pe teren va ieși cea mai bună jucătoare de tenis a momentului, în România, Sorana Cîrstea (29 WTA), într-un duel cu a zecea jucătoare a lumii, rusoaica Mirra Andreeva. Prima întâlnire directă dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva (10 WTA) își va juca primul punct după ora 15:30.

Vinerea Mare a tenisului (românesc). La Monte-Carlo, Sinner și Alcaraz au parte de meciuri grele

Ziua competițională va continua în Linz cu sferturile Potapova - Tagger și Vekic - Pliskova, dar atenția iubitorilor de tenis se va focaliza, mai degrabă, asupra acțiunii de la Monte-Carlo.

În turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, Fonseca și Zverev vor deschide ziua sferturilor de finală, de la ora 12:00.

Vor urma, pe teren, Felix Auger-Aliassime și Jannik Sinner, după ora 13:30, iar meciul zilei, Carlos Alcaraz - Alexander Bublik, va începe nu mai devreme de ora 15:00.

Ziua se va încheia cu sfertul istoric dintre monegascul Valentin Vacherot și australianul Alex De Minaur, programat după ora 16:30.

Valentin Vacherot, primul monegasc din istorie care joacă în sferturile Mastersului de la Monte-Carlo

Valentin Vacherot a surprins lumea tenisului în Shanghai, anul trecut, când a ieșit campion, după o finală jucată împotriva vărului său, francezul Arthur Rinderknech.

A devenit milionar, într-o săptămână, iar astăzi va avea ocazia de a urcă până pe locul 17 ATP, în cazul în care îl va depăși pe Alex De Minaur.

Chiar dacă va pierde cu al șaselea jucător al Planetei, Vacherot este programat să intre în top 20 mondial, începând de săptămâna viitoare.

