Emoții mari în tenis, de Vinerea Mare. Tenisul feminin românesc are șansa de a trimite două jucătoare în semifinalele competiției de calibru WTA 500, desfășurate pe zgură indoor, în Linz, Austria.

Ruse - Cîrstea poate fi semifinală în Linz. Meciuri cu Ostapenko și Andreeva, în Vinerea Mare

Gabriela Ruse (87 WTA) o întâlnește pe letona Jelena Ostapenko (23 WTA) - cu titlu de mare șlem în palmares - în primul sfert de finală, programat la ora 14:00.

Imediat după încheierea acestui meci, pe teren va ieși cea mai bună jucătoare de tenis a momentului, în România, Sorana Cîrstea (29 WTA), într-un duel cu a zecea jucătoare a lumii, rusoaica Mirra Andreeva. Prima întâlnire directă dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva (10 WTA) își va juca primul punct după ora 15:30.

Vinerea Mare a tenisului (românesc). La Monte-Carlo, Sinner și Alcaraz au parte de meciuri grele

Ziua competițională va continua în Linz cu sferturile Potapova - Tagger și Vekic - Pliskova, dar atenția iubitorilor de tenis se va focaliza, mai degrabă, asupra acțiunii de la Monte-Carlo.

În turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, Fonseca și Zverev vor deschide ziua sferturilor de finală, de la ora 12:00.

Vor urma, pe teren, Felix Auger-Aliassime și Jannik Sinner, după ora 13:30, iar meciul zilei, Carlos Alcaraz - Alexander Bublik, va începe nu mai devreme de ora 15:00.

Ziua se va încheia cu sfertul istoric dintre monegascul Valentin Vacherot și australianul Alex De Minaur, programat după ora 16:30.

