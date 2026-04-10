Deossa, pedepsit pentru că se întâlnea cu fiica lui Joaquin

Presa spaniolă a găsit motivul neobișnuit pentru care un fotbalist nu a fost folosit de Betis Sevilla, timp de patru meciuri (Espanyol, Bilbao, Panathinaikos, Celta Vigo). Deși a strâns 28 de prezențe în acest sezon, mijlocașul Nelson Deossa ar fi fost pedepsit de către club, pentru că ar fi continuat relația cu Daniela Sanchez, fiica de 19 ani a Joaquin Sanchez Rodriguez (44 de ani), legenda clubului andaluz, în ciuda unor averstimente repetate.

Joaquin, care s-a retras din activitate în 2023, este considerat cel mai important jucător din istoria lui Betis, pentru care a jucat 528 de meciuri, a marcat 66 de goluri și a câștigat două Cupe ale Spaniei. El ocupă acum funcția de consilier al Cosiliului de Administrație al clubului. Deossa a jucat 28 de minute contra lui Sporting Braga (1-1 / Europa League), după ce probabil că a înțeles mesajul transmis de conducere.

Betis l-a transferat de la Monterrey, în 2025

Nelson Deossa (26 de ani) este născut la Marmato (departamentul Caldas) și a evoluat pentru Atletico Huila (2021-2022), Estudiantes La Plata (2022), Deportivo Junior (2022), Atletico Nacional (2023), CF Pachuca (2024), Monterrey Rayados (2025) și Real Betis (2025-2026).

A fost selecționat la naționala de seniori a Columbiei, dar nu a apucat să debuteze. În palmaresul său se găsesc Superliga Colombiana (2023), Copa Colombia (2023), CONCACAF Champions Cup (2024), FIFA Derby of the Americas (2024) și FIFA Challenger Cup (2024). Poate juca ca închizător și mijlocaș central și este cotat la 9 milioane de euro (transferat de Betis pentru 11.7 milioane de euro, în august 2025).