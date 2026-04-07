Ministrul Sănătăţii a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă la Timişoara, despre starea selecţionerului Mircea Lucescu, oficialul răspunzând că tot ceea ce poate comunica este că în momentul de faţă acesta este îngrijit la Terapie Intensivă.
„Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la Terapie Intensivă”, a declarat Alexandru Rogobete.
Selecţionerul Mircea Lucescu ar putea fi supus marţi, după o nouă evaluare a stării de sănătate, unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), anunţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, după întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc, la care au participat un cardiolog român din Franţa şi familia lui Lucescu.
”În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, aţi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a anunţat Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.
În cursul zilei de marţi, starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).
”Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, precizează reprezentanţii unităţii sanitare.
Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.
Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac.
El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare. După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.
Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.
Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.
Lucescu şi-a încheiat joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.