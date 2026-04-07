Ministrul Sănătăţii a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne critică, iar medicii analizează toate variantele pentru a-l stabiliza. 

TAGS:
Alexandru RogobeteMircea Lucescuministrul sanatatii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă la Timişoara, despre starea selecţionerului Mircea Lucescu, oficialul răspunzând că tot ceea ce poate comunica este că în momentul de faţă acesta este îngrijit la Terapie Intensivă.

„Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la Terapie Intensivă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Selecţionerul Mircea Lucescu ar putea fi supus marţi, după o nouă evaluare a stării de sănătate, unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), anunţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, după întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc, la care au participat un cardiolog român din Franţa şi familia lui Lucescu. 

”În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, aţi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a anunţat Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

În cursul zilei de marţi, starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

”Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, precizează reprezentanţii unităţii sanitare.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac.

El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare. După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.

Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.

Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.

Lucescu şi-a încheiat joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Prognosticul este rezervat”
Zeljko Kopic, mesaj tulburător despre Mircea Lucescu! ”Cel mai pur spirit Dinamo”
Italienii nu s-au ferit de cuvinte: „Cristi Chivu, patetic și incoerent”
ULTIMELE STIRI
Real Madrid - Bayern Munchen, prima ”finală” din sferturile Champions League, de la 22:00!
Sporting - Arsenal, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00! „Tunarii”, flămânzi după eșecul din FA Cup
România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena
Vica Blochina și-a refăcut viața! Cum arată acum frumoasa vedetă
Cum arăta lumea în 1961, când Mircea Lucescu se apuca de fotbal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Ca și plecat de la City, Pep Guardiola a spus unde ar vrea să antreneze

Oribil! Ce i-ar fi spus jucătorul chinez lui Mitriță înainte să fie tras de păr + suspendarea pregătită pentru român

Recomandarile redactiei
Cum arăta lumea în 1961, când Mircea Lucescu se apuca de fotbal
„Este U Cluj pregătită să lupte pentru titlu?” Răspunsul lui Cristiano Bergodi
Fostul star de la FCSB poate ajunge liber de contract la Dinamo
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Prognosticul este rezervat”
Înainte să vină la Cluj, Gael Monfils l-a depășit pe Rafael Nadal, la Monte Carlo: record istoric, spulberat
Alte subiecte de interes
Ministrul Sănătății: "Mircea Lucescu este în stare critică. Acestea sunt informațiile pe care le pot spune public"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
El e cel mai prost actor din lume! Ministrul sanatatii care a vrut sa planga in direct, dar a iesit un adevarat circ
CITESTE SI
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!