Ministrul Sănătăţii a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă la Timişoara, despre starea selecţionerului Mircea Lucescu, oficialul răspunzând că tot ceea ce poate comunica este că în momentul de faţă acesta este îngrijit la Terapie Intensivă.

„Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la Terapie Intensivă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Selecţionerul Mircea Lucescu ar putea fi supus marţi, după o nouă evaluare a stării de sănătate, unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), anunţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, după întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc, la care au participat un cardiolog român din Franţa şi familia lui Lucescu.

”În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, aţi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a anunţat Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

În cursul zilei de marţi, starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

”Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, precizează reprezentanţii unităţii sanitare.