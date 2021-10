"Micul Duckadam" evoluează în Liga 3! Ce performanță a reușit acesta 

Goalkeeperul împrumutat de UTA Arad în Liga 3, la Metalurgistul Cugir, a apărat trei din cele patru lovituri de pedeapsă dictate împotriva echipei sale, în ultimul an. Fotbalistul de 19 ani a fost învins doar de Rober Cristian (CS Hunedoara), pe 17 aprilie 2021, dar a apărat penalty-urile trase de același Robert Cristian (CS Hunedoara / 24 octombrie 2020), Angelo Cocian (Unirea Dej / 30 octombrie 2020) și Florin Istrate (Unirea Ungheni / 1 octombrie 2021). Raul (191cm) are selecții la reprezentivele U17, U18 și U19 ale României și îl are model pe Marc-Andre ter Stegen, portarul german al lui FC Barcelona.

"Mă bazez mult pe intuiție!"

"Nu este niciun secret. Mă bazez mult pe intuiție, totul ține de reacția de moment. Studiez executantul, după poziția corpului, după modul cum își ia elanul. Îmi place provocarea acelui moment, presiunea maximă, se poate spune că anticipez unde o să fie șutul. Nu l-am avut antrenor oficial pe tata, dar îmi dă foarte multe sfaturi și bineînțeles că lucrăm mult acasă pentru a învăța, a acumula și a desluși din tainele acestui post", a spus, pentru Ziarul Unirea, Raul Opric, care se pregătește suplimentar la fiecare antrenament, exersând penalty-urile cu mijlocașul Marius Neagu.

Și tatăl său a fost portar

Raul a început fotbalul la 10 ani la juniorii lui CFR Simeria, iar în 2019 a fost transferat de UTA, aflându-se în lotul lărgit cu care s-a reușit promovarea în Liga 1, alături de Miroslav Orlici, Tomas Svedkauskas, Alexandru Barna și Roberto Bodea. El este fiul fostului portar Marius Opric, care a evoluat la Corvinul Hundoara, Unirea Alba Iulia sau Minaur Zlatna și a fost antrenor la Simeria, Cugir și FC Hunedoara. Metalurgistul Cugir ocupă locul secund în Seria 9 a Ligii 3, cu 14 pucnte după șase etape jucate, la două puncte în spatele celor de la CS Hunedoara.

Sursa foto - Pixel Sport pentru @acfmetalurgistulcugir1939