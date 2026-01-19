Dennis Politic (25 de ani) va rămâne la FCSB, în ciuda interesului venit din Grecia.



Panetolikos a dorit să-l împrumute pe mijlocașul ofensiv al „Roș-Albaștrilor”, însă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a pus punct speculațiilor. „Nu se pune problema. N-avem jucători de dat împrumut”, a declarat MM Stoica pentru Fanatik.



FCSB îl transferase pe Politic de la Dinamo în această vară, în schimbul sumei de 970.000 de euro plus Alexandru Musi. În prima jumătate a sezonului 2025/2026, fotbalistul a adunat 22 de meciuri și trei goluri, dar a fost titular doar în șase dintre acestea. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este 1,2 milioane de euro.



Gigi Becali a confirmat că Politic rămâne la echipă



Și Gigi Becali a confirmat că Dennis Politic nu va pleca în această iarnă: „O plecare a lui Politic? N-am auzit. El m-a costat 1,7-1,8 milioane. Ca să plece, trebuie să iau măcar jumătate din bani și nu găsesc pe cineva care să dea un milion pe Politic”.



Patronul FCSB a explicat și motivul pentru care nu a avut impact imediat la echipă: „E emotiv, e fricos. Când vii la FCSB, e altă anvergură. Vrea să facă multe. Când îi va ieși, probabil o să-i meargă jocul. Eu sunt mulțumit de el. Politic a scos un 11 metri în meciul tur cu Drita și poate nu ne-am fi calificat fără acel penalty. Nu e un transfer prost. Omul și-a scos deja banii”.

