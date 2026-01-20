Atacantul argentinian a fost transferat de Diego Simeone pentru 75 de milioane de euro de la Manchester City, unde nu primea suficiente minute de joc, având în vedere că juca pe același post cu Erling Haaland.



Julian Alvarez e dorit de Bayern Munchen pentru 130 de milioane de euro!



După evoluțiile sale impresionant de la Atletico, Bayern Munchen a pus ochii pe el și este gata să ofere o sumă uriașă pentru a-l aduce în Germania: 130 de milioane de euro, scriu spaniolii de la Fichajes.



Bavarezii sunt gata să înceapă negocierile cu Atletico Madrid și îl văd pe Julian Alvarez drept înlocuitorul perfect pentru Harry Kane (32 de ani), al cărui nume este asociat cu un transfer la Barcelona în acest an.



În 84 de apariții pentru Atletico Madrid, Julian Alvarez a bifat cifre impresionante. 40 de goluri și 13 pase decisive a reușit sub comanda lui Diego Simeone.



Ar fi o experiență total nouă pentru Julian Alvarez, care a evoluat până acum doar în Premier League și La Liga, după transferul său de la River Plate. Site-urile de specialitate îl evaluează la 100 de milioane de euro.



Atletico Madrid e pe locul patru în La Liga



Cu 41 de puncte, echipa pregătită de Diego Simeone se luptă pentru locurile fruntașe din campionatul spaniol, chiar dacă diferența față de liderul Barcelona este de opt puncte.



În următoarea etapă, Atletico va întâlni pe teren propriu Mallorca, echipă aflată pe locul 15, cu 21 de puncte.

