A venit și replica tăioasă a lui Duckadam după ce a fost ironizat de ultrașii Stelei 

Helmut Duckadam le-a răspuns ultrașilor de la CSA Steaua, după bannerul pe care l-au afișat în meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-1.

După venirea lui Edi Iordănescu la FCSB, Helmut Duckadam a declarat că va fi din nou suporterul echipei patronate de Gigi Becali. Această afirmație i-a iritat pe suporterii celor de la CSA Steaua, mai ales că legendarul portar a fost și la inaugurarea stadionului din Ghencea, când „militarii” au jucat împotriva celor de la OFK Belgrad, 6-0, și au avut un mesaj pentru „eroul de la Sevilla”.

În meciul pe care CSA Steaua l-a jucat contra Unirii Slobozia, din etapa a patra a Ligii 2, ultrașii echipei roș-albastre au afișat un banner în care era imprimat: „Fost portar. Vând mănuși. Vând suflet. Negociabil”.

Sursă foto: digisport

Helmut Duckadam a ținut să le răspundă membrilor din Peluza Sud, arugumentând că în 2010, când a fost învestit președinte de onoare, echipa patronată de Becali se numea FCSB și că CSA Steaua este un club nou-înființat.

Duckadam: „Niciodată nu îmi vând sufletul și nu o voi face”

„E foarte greu să am o reacție. Eu în urmă cu 11 ani când am venit la București, am venit la Steaua, între timp una e FCSB și CSA a înființat echipa de fotbal. Nu am nicio legătură cu această echipă, este nou-înființată. Dacă asta cred, eu nu mă pot supăra pe ei.

Eu sunt un om care a încercat să nu jignească pe nimeni. Normal că mă afectează, eu doar îmi spun părerea.

Eu niciodată nu îmi vând sufletul și nu o voi face niciodată.

„Niciodată nu am fost o slugă a domnului Becali”

Chiar zilele trecute, cu venirea lui Edi Iordănescu, și Mustață ar vrea să mă întorc la FCSB. Am spus că nu mă voi asocia cu nicio echipă și nu mă interesează să fac politică. Am spus un cuvânt și mi-l respect.

Eu niciodată nu am fost o slugă a domnului Becali. Mândria mea face mai mult decât orice bogăție”, a declarat Helmut Duckadam, duminică seara, la televiziunea Digi Sport.

