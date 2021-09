„Am fost puțin mai șmecher!” Crețu a comentat penalty-ul scos cu FCU Craiova! Răspuns și pentru Todoran: „M-a făcut cu ou și cu oțet!”

Roș-albaștrii au câștigat al doilea meci consecutiv, după o partidă chinuită în Bănie. Singurul gol al meciului a fost înscris de Claudiu Keșeru, din penalty, după o lovitură de pedeapsă obținută de Valentin Crețu, în urma unui contact cu Diallo.

La finalul meciului, jucătorul FCSB-ului a vorbit despre victoria obținută, dar și despre penalty-ul decisiv pe care l-a scos, recunoscând că a fost mai „șmecher” în încercarea de a scoate maximum din faza respectivă.

„Sunt meciuri grele, în deplasare pe un teren foarte greu, nu prea ne-a ieșit jocul pe la mijlocul reprizei. Am început greu, dar ne-am revenit. Chiar dacă e terenul greu, trebuie să joci și să câștigi.

Venim după un moment bun, suntem și mulți jucători tineri, trebuie să te aduni, să îți păstrezi concentrarea. Entuziasmul trebuie să fie mai echilibrat.

Gazonul e cel mai important factor, trebuie să fie un gazon bun ca să practici fotbal. Asta nu e o scuză, trebuia să arătăm mai bine astăzi

Am fost puțin mai șmecher, i-am luat fața, el a venit puțin agresiv, am simțit că m-a atins la genunchi. Trebuie să fii puțin șmecher și să obții ce trebuie.

Așa se câștigă campionatele, și cu meciuri din astea, mai slabe, și când joci prost, trebuie să câștigi. Ușor ușor, am legat două victorii și asta ne va da încredere pe viitor”, a spus Vali Crețu la finalul meciului.

„Am vrut să îmi cer scuze, dar m-a făcut cu ou și cu oțet!”

Totodată, Crețu a comentat și scandalul cu Dinu Todoran, pornit în urma declarațiilor sale prin care dezvăluia faptul că echipa nu se pregătea în mandatul fostului antrenor. Ulterior, tehnicianul a venit cu o replică dură pentru jucătorul FCSB-ului.

Crețu a vorbit despre acel moment, punctând că și-a dorit să își ceară scuze, însă a dat înapoi după reacția antrenorului.

„Lucrăm foarte multe lucruri, nu mai vreau să vorbesc, s-a vorbit foarte mult, nu am vrut să jignesc pe nimeni, am avut o afirmație greșită, am vrut să îmi cer scuze, dar după am văzut că m-a făcut cu ou și cu oțet. Am fost obosit după meci, afirmația a fost greșită și am vrut să îmi cer scuze”, a concluzionat jucătorul.

