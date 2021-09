„Nu a avut o discuție personală cu mine!” Răspunsul lui Vlad pentru Duckadam după criticile primite

Portarul a vorbit despre meciul cu echipa lui Adrian Mutu, dezvăluind că se așteaptă ca meciul să fie unul foarte greu, punctând că cel mai important este ca echipa să plece cu cele trei puncte.

„Suntem jucători profesioniști, meciul cu Dinamo a trecut, a fost un scor foarte bun și acum așteptăm meciul de la Craiova.

O să fie un meci destul de greu la Craiova, ei vin după un rezultat negativ și cred că vor să demonstreze că nu asta este fața lor. Au trecut deja patru ani de când am plecat din Craiova, m-am simțit bine acolo și îmi doresc să-mi fac treaba.

Important este ca noi să ne luăm punctele”, a spus Vlad la conferința de presă.

„Când greșești trebuie să o iei de la capăt!”

Totodată, Vlad a comentat și despre startul sezonului, care a fost unul dificil pentru el, după ce a gafat decisiv în meciul cu Karagandy, costând-o pe FCSB calificarea. Portarul a spus că nu se lasă doborât și s-a arătat mândru că a fost convocat de Mirel Rădoi la echipa națională.

„Nu a fost un început de sezon foarte bun pentru mine, dar ușor, ușor încep să mă reglez. Am trecut peste niște momente grele, nu foarte grele, pentru că în trecut am avut momente și mai grele, iar cel mai important este să nu mai primim goluri. Mă bucur foarte mult că am fost convocat la echipa națională, pentru asta mă pregătesc în fiecare zi.

M-am obișnuit, așa este meseria. Când aperi ești cel mai bun, iar când greșești trebuie să o iei de la capăt. În trecut mi s-a demonstrat că adversarii pe care voi îi considerați mai puțin periculoși ne-au furat punctele.

Cred că în fiecare sezon am avut un lot destul de bun, dar acum avem un plus de experiență după transferurile lui Budescu și Keșeru”, a adăugat portarul.

„Domnul Duckadam nu a avut o discuție personală cu mine!”

Tânărul portar a avut un răspuns și pentru Helmut Duckadam, care nu a ezitat și l-a criticat de fiecare dată când a gafat, spunând despre el că este 'ușor arogant'. Mai mult, înainte de meciul cu Dinamo, 6-0, fostul portar a spus că Straton ar trebui să fie cel care ar trebui să apere.

„Domnul Duckadam a făcut istorie pentru acest club. Eu pot să-l contrazic, pentru că nu a avut o discuție personală cu mine, un dialog, ca să vadă cum gândesc lucrurile. Are în continuare respectul meu și cred că și dânsul mi-l oferă, chiar dacă mai aruncă uneori cu declarații în mine”, a replicat Vlad.