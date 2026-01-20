Considerat la un moment de ”perla” lui Gigi Becali, Octavian Popescu s-a chinuit cu accidentările, și-a pierdut locul de titular, iar prestațiile sale nu s-au mai ridicat la nivelul așteptărilor.

Cota de piață a lui Octavian Popescu s-a prăbușit

Transfermarkt a actualizat cotele de piață ale jucătorilor din Superliga României. După un sezon sub așteptări, cei de la FCSB au înregistrat pierderi totale în valoare de 5,7 milioane de euro.

Cea mai drastică este cea a lui Octavian Popescu. În urmă cu câțiva ani, Octavian Popescu atingea o cotă de patru milioane de euro, însă acele vremuri s-au dus, iar fotbalistul nu mai este preferatul patronului de la FCSB, Gigi Becali, care plănuia să îl vândă pe o sută de milioane de euro.

Cota de piață a fotbalistului de 23 de ani nu era rea nici în vara anului trecut, la capătul unui sezon în care FCSB a impresionat pe plan european. Acum, valoarea sa de piață s-a prăbușit și, conform site-ului specializat în transferuri, a ajuns să valoreze doar 850.000 de euro.

Mihai Stoica: ”Octavian Popescu s-a anturat cu cine nu trebuia!”

Mihai Stoica se arăta dezamăgit de Octavian Popescu și spunea că fotbalistul este unicul vinovat pentru situația în care a ajuns, din cauza unui anturaj greșit.

”E treaba lui. Vrea să înțeleagă, bine. Am renunțat la vârsta asta să mă mai rog de unii să ajungă fotbaliști!

Am avut o discuție cu el, am bătut palma și și-a încălcat cuvântul. Nu că ar fi făcut ceva, dar s-a anturat cu cine nu trebuia”, spunea Mihai Stoica la începutul anului.

