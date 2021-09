Portarul lui Aston Villa a cerut cu disperare ca Ronaldo să execute penalty-ul din finalul meciului. Motivul este unul incredibil

Singurul gol al partidei a fost marcat de Hause, în minutul 88. „Diavolii roșii” puteau restabili egalitatea, în minutul 90+3, însă Bruno Fernandes a ratat lovitura de pedeapsă de care au beneficiat gazdele.

Momentul penalty-ului din finalul meciului a dat naștere unei faze mai rar întâlnite în fotbal. Portarul oaspeților, Emiliano Martinez, a cerut cu insistență să fie lăsat Ronaldo să execute lovitura de pedeapsă.

Aston Villa goalkeeper Emiliano ‘Dibu’ Martinez desperately wanted Cristiano Ronaldo to take the stoppage time penalty kick ????‍????

Ronaldo should had listened…@AVFCOfficial walks away with the 1-0 win over Manchester United. #PremierLeague #AstonVilla pic.twitter.com/UGImwSGlOR