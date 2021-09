Confesiunea lui Alexandru Tudor după 13 ani, de la celebrul Steaua - CFR: „Toată lumea știe că a fost penalty!” 

Alexandru Tudor a vorbit despre greșelile comise în meciul Steaua - CFR Cluj (3-1), din 2008.

Alexandru Tudor a fost un arbitru consacrat pe prima scenă a fotbalului românesc. Însă după ce s-a retras, s-a dedicat total spiritualității. Inclusiv Gigi Becali a declarat că fostul „central” a ajuns la un nivel duhovnicesc pe care patronul de la FCSB doar speră să-l atingă.

Supranumit „Brad Pitt Tudor”, când era activ, acesta a fost delegat la Steaua - CFR (3-1), meci în care nu a acordat două penalty-uri pentru gruparea din Gruia. La finalul partidei, arbitrul a fost ținta atacurilor din partea presei, dar s-a ținut tare și a infirmat greșelile comise. Însă, într-un interviu acordat părintelui Necula, pentru Doxologia.ro, Tudor și-a recunoscut erorile din acel meci și le-a pus pe seama mândriei.

Tudor: „Mă ocupan cu lucruri colaterale jocului”



„Fiind un băiat foarte egoist, mă gândesc cum m-am ridicat de jos. Am avut la un moment dat o situație extrem de dificilă care m-a învățat foarte mult. E un episod pe care-l povestesc rar și pentru asta simt niște emoții. Aveam senzația despre mine că pot stăpâni orice tip de meci. Era o mândrie excesivă. Și-am fost delegat la un meci, cu scandal mare, un Steaua - CFR Cluj.

Am avut până la pauză un meci perfect, căpitanii mă respectau, echipele se comportau impecabil, jocul era cursiv, foarte frumos. Intrând cu senzația asta de suficiență, de a putea controla orice și de a crede că poți face treaba asta de unul singur, m-am dus la pauză și m-am relaxat. M-am întors cu lipsă de concentrare. Și prin minutul 50 i-am spus arbitrului de rezervă: 'Nu-l pui tu pe Andone să stea jos?'. Adică mă ocupam de lucruri colaterale jocului.

Și în clipa aia, fundașul central de la CFR Cluj dă o diagonală de 60 de metri, Semedo se întâlnește cu portarul Zapata la 55 de metri de mine și eu văd corner, dar toată lumea știe că a fost penalty!

De acolo s-a spart toată această chestiune. În momentul respectiv n-am realizat că e un câștig, această mare lovitură pe care o simțeam. Mi s-a distrus tot soclul de om cinstit, de om puternic care poate gestiona orice tip de meci.

După acest meci, care s-a lăsat cu un scandal imens, am ajuns la Sfântul Munte. Și în momentul când am ajuns acolo m-am întâlnit cu un părinte care mi-a transmis gândul lui Dumnezeu prin gura lui. Am întrebat: 'Noi, arbitrii, ce trebuie să facem?'. Eram trei. El a închis ochii, s-a rugat și am simțit schimbarea de 90 de grade”, a declarat Alexandru Tudor pentru Dexologia.ro.

În prezent, Alexandru Tudor este angajat la FCSB.